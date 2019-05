Dündar'dan Rektör Kılavuz'a hayırlı olsun ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısa süre önce Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u makamında ziyaret etti. Yeni görevinde Rektör Kılavuz'a başarılar dileyen Başkan Dündar, Türkiye'nin en önemli yükseköğrenim kurumlarından biri olan Uludağ Üniversitesi'nin gelişimine katkı sağlamak için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Osmangazi Belediyesi olarak Uludağ Üniversitesi ile bugüne kadar birçok ortak projeye imza attıklarını belirten Dündar, "İlçemizin ve kentimizin gelişip, güzelleşmesi adına bundan sonra da her türlü işbirliğinden memnuniyet duyarız. Üniversitemizin değerli bilim adamlarının görüş ve önerilerine her zaman açığız" dedi.



Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, Başkan Dündar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu. Türkiye'nin en güzel üniversitelerinden birini devralmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kılavuz, "Aldığımız bayrağı daha ileriye götürmek istiyoruz. Üniversitemizi daha ileriye taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yerel yönetimlerin desteği de bize güç verecektir. İnşallah hep birlikte üniversitemizi ve şehrimizi daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu. - BURSA

