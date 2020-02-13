Dündar'dan Şehir Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dündar'dan Şehir Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika

Dündar'dan Şehir Hastanesi'ne ziyaret

6 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal'ı ziyaret etti.

Dündar'dan Şehir Hastanesi'ne ziyaret, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal'ı ziyaret etti.


Türkiye'nin en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden Başkan Dündar, Başhekim Dr. Dursun Topal'dan hastane hakkında bilgi aldı. Bünyesinde genel, kadın-doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri olmak üzere 6 hastane bulunduran Bursa Şehir Hastanesi'nin bin 355 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Dursun Topal, hastanede her branşta poliklinik hizmeti verildiğini ve nitelikli ameliyatlar yapıldığını ifade etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa Şehir Hastanesi'nin Bursa'nın yeni sağlık üssü olduğunu belirterek, "Açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Şehir Hastanemiz, her anlamda gurur kaynağımız. Burada görev yapan bütün doktorlarımıza ve sağlık personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:16 Kaynak: İHA
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