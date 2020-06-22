Dündar'dan selin vurduğu Seçköy'e destek - Son Dakika

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı Seçköy'ü ziyaret etti. Vatandaşların tek tek sıkıntılarını dinleyen Dündar, en kısa sürede yaraları saracaklarını söyledi.



Geçtiğimiz Perşembe günü Bursa'da başlayan şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. 350 yıllık tarihi bulunan Seçköy'de sağanak yağmur nedeniyle bazı evlerin taş duvarları yıkılarak zemin ve bodrum katları su altında kaldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1 metre su altında kalan köy meydanındaki hasarları tespit eden Dündar, daha sonra evi yıkılarak ölümden son anda kurtarılan Esma Kılınç'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kılınç'a sahip çıkacaklarını ifade eden Başkan Dündar, selden zarar gören kadının evini yenileyeceklerinin sözünü de verdi.



Mağduriyetlerin kısa sürede giderileceğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Kentimizde yaşanan aşırı yağış, bazı bölgelerdeki vatandaşlarımızı ne yazık ki mağdur etti. Bizler, belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Diğer kurumlarla birlikte ortak çalışma sonucunda el birliğiyle felaketin yaralarını saracağız. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah, bir daha böyle bir afet yaşamayız" dedi.



Başkan Mustafa Dündar, bölgeye yakın noktalarda bulunan Selçukgazi ve Karabalçık mahallerini de ziyaret etti. Köy halkıyla sohbet eden Dündar, ova köylerinde tarımın gelişmesi için çiftçinin her daim yanlarında olacaklarının altını çizdi. - BURSA