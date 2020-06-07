Dündar'dan timsahlara baklava ikramı - Son Dakika

Dündar'dan timsahlara baklava ikramı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursaspor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolculara ve teknik ekibe baklava ikram etti.

Dündar'dan timsahlara baklava ikramı, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa spor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolculara ve teknik ekibe baklava ikram etti.


Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen futbol ligleri normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte yeniden başlıyor. TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, sezonun kalan bölümündeki ilk karşılaşmasını 20 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile yapacak. Yeşil beyazlılar zorlu karşılaşma için hazırlıklarını Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaptığı çift kale maç ile sürdürdü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, antrenman öncesi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek takıma ve teknik heyete kalan maçlar öncesinde moral verdi.


TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Zafer Işık ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Dündar, futbolculara ve teknik ekibe baklava ikramında bulundu. Sezonun kalan bölümü için yeşil beyazlılara başarılar dileyen Başkan Dündar, şampiyonluk için takıma inançlarının tam olduğunu söyledi.


Bursaspor'un yerinin her zaman Süper Lig olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Korona virüs salgınına karşı ülke olarak başarılı bir mücadele yürüttük. Hükümetimiz tarafından alınan kararlar ve uygulanan tedbirler sonuç verdi ve normalleşme sürecine geçtik. Virüsün ülkemizde görülmesinin ardından alınan kararlardan bir tanesi de spor müsabakalarının ertelenmesi oldu. Futbol müsabakalarına verilen ara önümüzdeki hafta sona eriyor ve ligler başlıyor. Bursasporumuz mücadele ettiği TFF 1. Lig karşılaşmaları ise 19 Haziran tarihinde başlayacak. Takımımızın önünde Süper Lig'e yükselmek için 6 maç var. Biz hem futbolculara hem de teknik ekibe moral vermek adına Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan ilk antrenmanda kendilerini ziyaret ettik. İnşallah kalan maçları kazanarak şampiyon olacağız ve yeniden Süper Lig' e döneceğiz. Yönetimde, futbolcularda ve teknik ekipte bu inancı gördük" dedi.


TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın tüm dinamikleri ile birlikte Bursaspor'un arkasında olduğunu dile getirerek, "Kalan 6 maç bizim için çok önemli. Bu karşılaşmaları kazanarak hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bursa'da olduğum dönemlerde maçları izlemeye geliyorum. Bursaspor, gerçekten çok güzel futbol oynuyor. İbrahim Hocamızın da gelişi ile bu güzel futbol daha da güzelleşti. Hele bir Adana Demirspor karşılaşması var ki muazzam bir performans ortaya koydunuz. Sizler o şekilde oynadığınızda Süper Lig takımları bile karşınızda duramaz. Futbolcu arkadaşlarımızın fit bir şekilde lige hazır olduklarını görüyorum. Sakatlıkların yaşanmadığı bir 6 karşılaşma geçirmenizi diliyorum. Bursaspor, bu şehrin göz bebeği. Biz size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Sezon sonunda mutluluğu birlikte paylaşalım" ifadelerini kullandı.


Ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, "TFF 1. Lig'de kalan 6 karşılaşmamız için hazırlıklarımıza virüse karşı tedbiri elden bırakmayacak şekilde devam ediyoruz. 2 defa korona virüs testi yaptırdık. Kulüpte herkesin testi negatif çıktı. Şimdi aklımız oynayacağımız 6 karşılaşmada. Ligin kalan bölümünü en iyi şekilde geçireceğiz. Tüm Bursa halkı arkamızda. Bu destek bize ekstra güç veriyor. 6 maçımızı da kazanarak Süper Lig'e çıkacağız. Bugün ki ziyaret bizim için büyük moral oldu. Ziyarette bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, ligde kalan 6 haftayı en iyi şekilde geçireceklerinden kimsenin şüphe duymamasını ifade ederek, "Bu süreçte böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Bursaspor'u daha iyi yerlere getirmek hedefimiz. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Futbolcularımızla birlikte bu şehrin hak ettiği yerin Süper Lig olduğuna yürekten inanıyorum. Göreve başladığım günden itibaren herkesin bu takımın yanında olması gerektiğini dile getirdim. Bugün ki bu sıcak ve samimi ortam bundan sonraki süreç için önemli bir adım. Ligin geri kalan bölümünde zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ancak kalan 6 haftayı en güzel şekilde geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bursaspor, büyük bir camia. Biz de bu büyük camiadaki sorumluluklarımızın farkındayız. Bu camiayı hedeflerine ulaştıracağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Yanımızda olduğunuz ve desteğinizi hissettirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ziyaret ederek bize moral veren herkesin ayağına sağlık" dedi.


Bursaspor'un deneyimli kaptanı Selçuk Şahin de, kalan 6 maç için ellerinden gelen her şeyi yaparak, Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 02:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dündar'dan timsahlara baklava ikramı - Son Dakika Spor
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