Dündar'dan Türk dünyasına birlik mesajı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kırgızistan'ın başşehri Bişkek'te düzenlenen 8. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'na katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kırgızistan'ın başşehri Bişkek'te düzenlenen 8. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'na katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Başkan Dündar, Türk dünyasının kültür ve köklerine bağlılığıyla her zaman bir arada olduğu mesajını verdi.



Bişkek'te bu yıl 8'incisi düzenlenen Altay Toplulukları Sempozyumu'na Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetiminde olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da davet edildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Rezidansı'nda Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Urmattuu Dosali Esenaliyev'in de iştirakiyle gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak tarihi şehir Bursa'da ortak kültürü yaşatmak için çalıştıklarını ifade etti. Dündar, "Asya'nın en batı uç noktasında yer alan Türkiye'den Ata diyarına gelmenin ve siz kardeşlerimizle birlikte olmanın sonsuz mutluluğu içindeyim. Altay, bizim çocukluğumuzdan beri kulağımızdan hiç eksik olmayan bir kavramdır. Bu kültür ve değerlerin Türk medeniyetinin beşiği Kırgızistan'da ele alınmasının heyecanını yaşamaktayım. Bu etkinliklerle sahip olduğumuz kültürel zenginliği daha yakından tanıma fırsatı buluyor, maddi ve manevi değerlerimizi yaşatıyor ve kıymetli hocalarımızın sunumları ile birçok geleneğimizi yeniden hatırlıyoruz" dedi.



Bir kültür ve tarih kenti olan Bursa'da Osmangazi Belediyesi olarak bugüne kadar pek çok alanda bilimsel toplantı, kongre ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yaptıklarını belirten Dündar, "Bursa'nın önemli bir değeri haline gelen ve şehrimizi bir ay boyunca bayram yerine çeviren Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri içerisinde başlattığımız rahvan at yarışları ile ülkemizin unutulmaya yüz tutan bir geleneği yeniden canlandı. Ülkemizin dört bir yanında rahvan at yetiştiriciliği arttı" diye konuştu



"Toplumları var eden, köklü kültürleri ve geleneklerdir"



Osmangazi Belediyesi olarak 10 yıldır tarihi mirası yaşatmak ve ortak kültürü yaygınlaştırmak için çalıştıklarını anlatan Dündar, tarihi ve kültürel çalışmaları Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile taçlandırdıklarını vurguladı. Dündar, "Bursa'nın fetih gününe canlı hafıza oluşturan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi 9 ayda 600 bine yakın ziyaretçi ağırladı. 82 farklı ülkeden binlerce kişi Bursa'nın fetih gününü görmek için geldi. Hatta geçtiğimiz günlerde buradan gelen güzel bir dans grubu ile geleneksel Kırgız danslarını müzemizde kendi ülkemizle buluşturduk. Ortak kültürümüzü yaşatmak için çabalıyoruz. Toplumları var eden, köklü kültürleri ve geleneklerdir. Türk dünyasının kültürüne, köklerine bağlı toplulukları, gayretleri, samimiyetleri ve emekleri ile her zaman bir arada durmuş ve bu kültürü geleceğe taşımıştır" dedi.



Altay Toplulukları Sempozyumu'nun da ata yurdundan Anadolu'ya birlik ve dayanışmanın timsali olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, "Bu sempozyum, geleneklerimizin geleceğe attığı adımdır. Bizler de tarihimizin dönüm noktalarından birine tanıklık etmiş olan Payitaht Bursa'da Altay halk ve topluluklarının kültür ve uygarlık değerlerinin tartışılacağı uluslararası bir bilimsel toplantı düzenlemek arzusu içinde olduğumuzu bildirmek isterim" şeklinde sözlerini tamamladı.



Başkan Dündar konuşmasının ardından Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Urmattuu Dosali Esenaliyev'e Bursa ipeği üzerine işlenmiş Bursa tablosu hediye etti.



Türkiye Cumhuriyetinin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın da hazır bulduğu program sonrası verilen yemekte Başkan Dündar'a Kırgız kalpak ve çapanı hediye edildi. - BURSA

