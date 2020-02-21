Dündar'dan Tuzpazarı Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dündar'dan Tuzpazarı Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika

Dündar'dan Tuzpazarı Mahallesi'ne ziyaret

7 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tuzpazarı Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Dündar'dan Tuzpazarı Mahallesi'ne ziyaret, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tuzpazarı Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. İlçedeki mahalleri tek tek gezen Başkan Dündar'ın son adresi Tuzpazarı Mahallesi oldu. Başkan Dündar, Tuzpazarı Mahallesi ziyareti sırasında bir araya geldiği vatandaşların ve esnafın sıcak ilgisiyle karşılaştı. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in de yer aldığı ziyarette vatandaş ve esnaf ile sohbet edip mahalledeki sıkıntılara ve taleplere kulak veren Başkan Dündar, Tuzpazarı Mahallesi'ndeki ihtiyaçları yakından takip ettiklerini belirterek, çözümü noktasında gerekenin yapılacağını söyledi.


Mahalle sakinlerine konukseverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Dündar, "İlçemiz genelinde bulunan 136 mahallemize ihtiyaçlarına ve vatandaşlarımızın taleplerine göre eşit hizmet sunuyoruz. Masa başından değil, yerinden yönetim anlayışı ile Osmangazi'yi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Mahalle gezileri, vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onların sıkıntılarını bizlere anlatabilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Görevimiz, vatandaşa hizmet etmek. Biz halka hizmeti her şeyin üstünde tutarız. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha güzel hizmetler yaparak Osmangazi'yi daha ileriye halkımızla birlikte taşıyacağız" dedi. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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