Dündar'dan uzaktan eğitime destek - Son Dakika

Dündar'dan uzaktan eğitime destek

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Dündar'dan uzaktan eğitime destek, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Dündar, uzaktan eğitime katkı sunmak maksadıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardaki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet hediye edecekleri müjdesini verdi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başarısıyla göz dolduran Bursa Anadolu Lisesi'ni gezdi. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Dündar, okula başlayan öğrenciler için OSMEK'te üretilen maskelerin yanı sıra, kırtasiye malzemesi ve lokum hediye etti. Bursa Anadolu Lisesi'nin şehrin en köklü okulu olduğunu belirten Dündar, "Buradan mezun olan tüm öğrencilerimiz, en iyi üniversiteleri kazandı. Hepsini tebrik ediyorum. Okul müdürümüz ile öğretmenlerimizin katkısı çok fazla. Allah, çocuklarımızın yolunu açık etsin" dedi.

Uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrencilere destek vereceklerini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Bu yıl, öğrencilerimiz salgın nedeniyle yeni bir sisteme geçiyor. Derslerini internet ve televizyon üzerinden işleyecekler. Bu süreçte öğrencilerimize desteğimizi esirgemeyeceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili ülke genelinde tablet kampanyası var. Bizler de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği okullardaki 8 ile 12'nci sınıflarda ihtiyaca göre tablet dağıtımı gerçekleştireceğiz. Onların güvenli bir şekilde evlerinde eğitimlerini sürdürebilmeleri adına üzerimize düşeni yapacağız. Yeter ki, onlar derslerinden geri kalmasınlar. İlçemizde EBA'ya erişimde zorluk çeken dar gelirli öğrencilerimize yönelik yapacağımız bu çalışma için bütün eğitim gönüllülerini destek vermeye davet ediyoruz. İnşallah, hep birlikte bu eksikleri gidereceğiz" diye konuştu.

Verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür eden Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de, "Başkanımızın eğitime olan katkısı bizleri ciddi anlamda mutlu ediyor. Tablet kampanyasına verdiği destek ile 8 ve 12'nci sınıflarımız sınavlarına güzel bir şekilde hazırlanacaklar" dedi.

Bursa Anadolu Lisesi'nde görev yapmanın onur ve şeref olduğunu söyleyen Okul Müdürü İsmet Aksu ise, "Şehrin değeri olan bu okulda, şehrin değeri olacak öğrencileri yetiştirmek bizim asli görevimiz. Sağ olsun Mustafa Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Okulumuzun her türlü ihtiyacını karşıladı. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda İsmet Aksu, Bursa Anadolu Lisesi'nin 50'nci yılına özel hazırlanan okul eşofmanlarından Dündar ve Çokgezer'e hediye etti. - BURSA

Anadolu Lisesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dündar'dan uzaktan eğitime destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Bakan Soylu'nun gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Mal canın yongası dedirten görüntüler! Yaralı çift araçlarının başından bir an olsun ayrılamadı Mal canın yongası dedirten görüntüler! Yaralı çift araçlarının başından bir an olsun ayrılamadı         
17:14
Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi         
16:50
Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu         
16:22
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı! Proje İstanbulluların oylarıyla belirlenecek Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı! Proje İstanbulluların oylarıyla belirlenecek         
15:18
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 18:21:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dündar'dan uzaktan eğitime destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei