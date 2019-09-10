Dündar: "Hep birlikte takımımıza sahip çıkacağız"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursaspor'un başarısı için bütün şehir dinamiklerinin takıma sahip çıkması gerektiğini söyledi.



Başkan Dündar, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Yeşil-beyazlı takımın sıkıntılı başladığı yeni sezonun ilk haftalarında güzel sonuçlar aldığını belirten Dündar, "Herkesin biraz sabırlı olması lazım. Günlük sonuçlara bakmamak gerekiyor. İnşallah, bu sezon başarılı sonuçlar alarak şehrimizi sevindiririz. Bursa, üreten bir şehir. Türkiye ekonomisine katkı sağlayan şehirlerin başında geliyoruz. Bu gücün bir araya gelmesi lazım. Hep birlikte şehrimize ve takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Dilerim Bursaspor'umuzu en kısa zamanda hak ettiği yerlerde görürüz" dedi.



Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da Başkan Dündar'a takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, Bursaspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak için kenetlendiklerini ifade etti. Mestan, "Çok şükür transferlerimizi gerçekleştirdik. Oynadığımız 3 maçın biri dışında iyi sonuçlar elde ettik.



Önümüzdeki süreçte yeni transferlerimizin de takıma katkı sağlayacağını umuyoruz. Şampiyon olduğumuz Süper Lig'e tekrar geri dönmek istiyoruz. Bütün şehri mutlu etmek arzusundayız. Bunu şehrin dinamikleriyle hep birlikte başaracağız. Tekrar Süper Lig'e çıkarak orada kalıcı olmak istiyoruz. 5 şampiyon takımdan biriyiz, üzülerek de olsa bu ligdeyiz. En kısa sürede ait olduğumuz yere çıkmak için çalışıyoruz. Bu süreçte bize büyük destek veriyorsunuz. Özellikle loca desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Ziyarette Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Başkan Dündar'a ismi yazılı 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti. - BURSA