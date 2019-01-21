Dündar: "Hizmette Öncü Belediyeyiz"

Osmangazi Belediyesi'nin Osmangazi Muhtarlar Derneği ile birlikte Afyon'da düzenlendiği hizmet çalıştayında ilçedeki mahalle muhtarları bir araya geldi. İki gün süren çalıştayda muhtarlar, gruplar halinde belediye başkan yardımcılarıyla istişare toplantıları yaparak, mahallelerdeki ihtiyaç ve talepleri görüştü. Toplantılarda konuşulan konular, çözüme kavuşturulması için rapor haline getirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her fırsatta muhtarlarla istişare toplantıları yaptıklarını belirterek, "İlçedeki ihtiyaçları ve talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma adına bu toplantıların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şehrimizi ve yaşadığımız yeri sahiplenmek önemli. Osmangazi'deki çalışmaları hep birlikte yapıyoruz. Hep birlikte sorunların çözümüne katkı sağlıyoruz. Bize ulaştırdığınız öneriler doğrultusunda ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Geride kalan 5 yılın bir değerlendirmesini yapıyoruz. Biz, her şeyi biliyoruz dersek yanlış yaparız. Danışarak, istişare ederek çalışırsak en doğru yolu bulabiliriz" dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak herkesin kabullendiği ciddi bütçeli yatırımları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Dündar, "Bu güzel işleri beraber başarıyoruz. Osmangazi Meydanı'nda sadece kamulaştırma çalışmalarına 145 milyon lira harcadık. O bölgeyi tahliye edip yıkmak bile büyük başarıdır. Şehrimizin tarihine ışık tutan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin ünü sınırları aştı. Müzeyi 3 ayda 48 ülkeden 148 bin kişi ziyaret etti. Bursa'ya atılan büyük bir imza olan müzemiz, bölge esnafına da bir hareket kazandırmaya başladı. Diğer taraftan Hisariçi'nde tarihi kimliği ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Soğanlı Kentsel Dönüşümü'nde yeni bir şehir doğdu. Tarihi mirası koruma çalışmalarımız rutin bir hizmetimiz haline geldi. Bu çalışmalar kapsamında Tarihi Tahtakale Çarşısı'nı çöküntü durumdan kurtardık" diye konuştu.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın da karşılıklı istişare ortamını hazırladığı için Başkan Dündar'a muhtarlar adına teşekkür etti. Hizmet çalıştayında muhtarlar, mahallelerine yönelik talep ettikleri öncelikli hizmetleri yazılı olarak Başkan Dündar'a iletti.