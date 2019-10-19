Son Dakika Haberleri: Dündar Keşaplı'ya İtalya'da bir ödül daha
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Dündar Keşaplı'ya İtalya'da bir ödül daha

49 dakika önce

Türk gazeteci Dündar Keşaplı, yaşamını sürdürdüğü İtalya'da ikinci kez Kartaca Ödülü'ne layık görüldü.

Dündar Keşaplı'ya İtalya'da bir ödül daha, System.String[]

Türk gazeteci Dündar Keşaplı, yaşamını sürdürdüğü İtalya'da ikinci kez Kartaca Ödülü'ne layık görüldü.


Uzun yıllardır İtalya'da yaşamını sürdüren gazeteci Dündar Keşaplı, üst üste ikinci kez Uluslararası Kartaca Ödülü'ne (Premio Internazionale Cartagine) layık görüldü.


Roma Belediyesi'nin tarihi ve prestijli Protomoteca Salonu'nda iş, spor, moda, kültür ve sanat camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı törenle Keşaplı, "En İyi Yabancı Gazeteci" dalında üst üste ikinci kez Kartaca Ödülü'ne layık görüldü.


Dündar Keşaplı, ödülünü bu yıl jüride yer alan akademisyenlerden ve üst düzey bürokratlardan oluşan Akademik Senato'nun başkanı Alessandro Della Posta'nın elinden aldı.


Keşaplı, törende yaptığı konuşmada, 30 yıla yaklaşan gazetecilik kariyerinde kendi ilkelerinden taviz vermeden çalışarak bugün bu noktaya geldiğini söyledi. - İSTANBUL

Internazionale, İtalya, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
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