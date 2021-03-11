Dündar muhtarları dinliyor - Son Dakika

Dündar muhtarları dinliyor

11.03.2021 12:47
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dağ bölgesinde yer alan mahallelerin muhtarları ile istişare toplantısı düzenledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dağ bölgesinde yer alan mahallelerin muhtarları ile istişare toplantısı düzenledi. Muhtarların taleplerini dinleyen Dündar, sıkıntıların giderilmesi için noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Muhtarı Talip Abdioğlu ve Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Zeynep Keleş'i makamlarında ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar, dağ yöresinde yer alan Tuzaklı, Hüseyinalan, Doğancı, Gökçeören ve Dağakça mahallelerinin muhtarları ile de Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde bir araya geldi.

Başkan Dündar, ilk olarak Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Zeynep Keleş'i makamında ziyaret etti. Muhtar Keleş ile uzun uzun sohbet eden ve mahallenin sıkıntılarını dinleyip, vatandaşların taleplerini soran Başkan Dündar, bir süre önce kapatılan PTT şubesinin yapmış oldukları girişimler neticesinde yeniden açılacağını müjdeledi. Başkan Dündar, yapılan tadilatın ardından PTT şubesinin aynı yerinde Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerine hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Daha sonra Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Muhtarı Talip Abdioğlu'nu da makamında ziyaret eden Başkan Dündar, iletilen talepleri tek tek not alarak gerekenin yapılacağını söyledi.

Tüm gününü muhtarlar ile buluşmaya ayıran Başkan Dündar, dağ yöresinde yer alan beş mahallenin muhtarı ile de Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlediği toplantıda bir araya geldi. Yaptığı konuşmada muhtarların, vatandaşların talep ve şikayetlerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Dündar, "Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Muhtarlarımız mahallelerdeki sıkıntıları anında bize iletiyorlar. Bizler de talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda mahallelerimizin sıkıntılarını gideriyoruz. Bizim kapılarımız vatandaşımıza ve muhtarlarımıza her zaman açık. Hizmet noktasında merkezde ne varsa, ilçemizin en uç noktasındaki mahallelerimiz de aynı hizmetleri alıyor. Pandemi nedeniyle esnaf ve hemşehrilerimizle buluşmalarımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Yine de hizmetlerimizi kesintiye uğratmadık. Tüm tedbirlerimizi alarak Osmangazi için durmadan hizmet üretiyoruz" dedi.

Muhtarlar da mahallelerinde yaşanan sıkıntıları ve talepleri Osmangazi Belediyesi'ne iletir iletmez çözüm bulunduğunu belirterek, Başkan Dündar'a teşekkürlerini sundu. Muhtarlar, Başkan Dündar'ın pandemi sürecinde de kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade ederek, gerek hizmet gerekse destek konusunda Başkan Dündar'ın her zaman yanlarında yer aldığını söyledi. - BURSA

Dündar muhtarları dinliyor
Dündar muhtarları dinliyor

Mustafa Dündar, Osmangazi, Fatih, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dündar muhtarları dinliyor - Son Dakika


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