Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Osmangazi Engelli Bakım Merkezi'nde (OBAM) eğitim gören vatandaşlarla buluştu.



Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Başkan Mustafa Dündar, "Belediye olarak hayata geçirdiğimiz projemizle engelli vatandaşlarımızın becerilerini arttırarak sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. OBAM ile engelleri aşıyoruz. Burası 15 yıldır ayakta olan ve kurumsal yapısı oturmuş bir ihtiyaç merkezi. Sizlerin gelip buradan istifade etmesi bizler için oldukça önemli. Bizler istiyoruz ki, engelli vatandaşlarımız günlük hayatlarında sıkıntılar yaşamasın. Rahat ve güzel bir hayat sürsün. Bunun için de engelli vatandaşlarımız için projeler üretiyor, onlara her konuda destek oluyoruz" dedi.



Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi (BAREM) ile sosyal belediyecilikte en üst noktaya geldiklerini ifade eden Dündar, "Bu örnek projeyi şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Burası, yaşlılarımıza, alzheimer hastaları ve engelli vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet verecek. İnşallah önümüzdeki yıl inşaatını tamamlayacağız. Yeşil bina konseptinde inşa edilen bu tesis ile Bursa'nın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkı sağlamış olacağız. Gününüz hayırlı olsun. Sizlere sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.



Konuşmalarının ardından Başkan Dündar, engelli vatandaşlar tarafından yapılan pastayı kesti. OBAM'lı vatandaşlara pastayı ikram eden Dündar, ayrıca tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Engelli vatandaşlar ve aileleri de, her zaman engelli çocukların yanında olan Başkan Dündar'a teşekkür etti. - BURSA