Dündar: "Osmangazi Meydanı, Bursa'yı değiştirecek bir mihenk taşı olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dündar: 'Osmangazi Meydanı, Bursa'yı değiştirecek bir mihenk taşı olacak' - Son Dakika

Dündar: "Osmangazi Meydanı, Bursa'yı değiştirecek bir mihenk taşı olacak"

6 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kar kış demeden yapımı hızla süren Osmangazi Meydanı'nın Bursa'ya nefes aldıracağını söyledi.

Dündar:

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kar kış demeden yapımı hızla süren Osmangazi Meydanı'nın Bursa'ya nefes aldıracağını söyledi.


Meydan ile çok geniş bir bölgenin nefes alacağını belirten Başkan Mustafa Dündar, "Osmangazi Meydanı çok önemli bir mihenk taşı olacak" dedi.


Başkan Dündar, Osmangazi Meydanı ile hem Osmangazi ilçesinin, hem Bursa'nın, hem de Türkiye'nin en özel meydanlardan birine kavuşacağına dikkat çekerek, "45 dönüm alanda çalışmaların sürdüğü Osmangazi Meydanı, eski Bursa'nın özlemi, gelecek Bursa'nın ise en büyük ihtiyacı. Yoğun bir çalışmanın sürdüğü Osmangazi Meydanı tamamlandığında binlerce araçlık otoparkı, sosyal faaliyet alanları ve mimarisiyle tam anlamıyla gerçek bir meydan olacak. Ama daha da önemlisi, Osmangazi Meydanı Bursa'nın kalbi olacak. Şehrin merkezi bambaşka bir kimliğe kavuşturacak" şeklinde konuştu.


720 bin metrekarelik 3 park ile birleşiyor


Dündar, Türkiye'nin en modern meydanının, yeşil bağlantı hatlarıyla yaklaşık 720 bin metrekare büyüklüğe sahip Kültür Park, Merinos Parkı ve Çırpan Mahallesi Merinos Parkı'nı da içine alan büyüleyici bir cazibe merkezine dönüşeceğinin altını çizdi.


Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Meydanı'nda arabanızı park edip, keyifli zaman geçirdikten sonra biraz yürümeye karar verdiğinizde, yeşil bağlantı yolları ile bir anda kendinizi Merinos Park, Çırpan Parkı, ya da Kültür Park'ta bulabilirsiniz" dedi. Başkan Dündar, bünyesinde birçok sosyal merkezi barındıran Osmangazi Meydanı'nın yeşil bağlantı hatları ile Türkiye'nin en büyük yeşil alanına ve en çok ağaca sahip meydanı olacağını da sözlerine ekledi. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:43 Kaynak: İHA
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