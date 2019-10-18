Osmangazi Belediyesi tarafından Yiğitali Mahallesi sakinlerine kaliteli ve yerinde hizmet sunmak adına inşa edilen Yiğitali Hizmet Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. İçerisinde muhtarlık, kahvehane ve misafirhanenin yer aldığı Yiğitali Hizmet Binası, mahalleye önemli bir değer katacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Akkaya, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplam 128 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa edilen Yiğitali Hizmet Binası'nın içerisinde muhtarlık, kahvehane ve misafirhane yer alıyor.

"KİMLERİN TERÖRİST OLDUĞUNU, KİMLERİN TERÖRE DESTEK VERDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDIK"

Yiğitali Hizmet Binası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı'na değinen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bulgaristan'dan Bursa'ya göçün 30'uncu yılı dolayısıyla bugün bir tören düzenlendi. 30 yıl önce Balkanlar'da yaşanan zulüm ve soykırımdan dolayı 400 bin soydaşımız Türkiye'ye geldi. Bu göçün birçok sebebi vardı. Ancak en temel sebebi emperyalist zihniyetteki güçlerin o bölgedeki çıkarlarını uygulamak istemesiydi. Aynı durumu bugün Orta Doğu'da yaşıyoruz. Aynı zihniyetteki emperyalist güçler Irak'ı darmadağın etti.7 düvelden fazla ülke bugün Suriye'de. Orada ne işiniz var diye sorsanız terörle mücadele için derler, ancak teröre en büyük desteği de kendileri verirler. Onların sözde mücadele ettikleri terör ile bizler 40 yıldır uğraşıyoruz. 40 bin şehit verdik. Bu milletin teröre karşı sabrı taştı ve bir hafta önce Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'ye girdi. Türkiye'nin bölgeye girmesiyle kimlerin terörist olduğu ve kimlerin teröristlere destek verdiği ortaya çıktı. Dün ABD Başkan Yardımcısı ülkemize geldi ve teröristlerin bölgeden çıkması için operasyona ara vermemizi istedi. Teröristi koruyor musun yoksa teröristlerle bir olup Türkiye'ye karşı mücadele mi ediyorsun. İşte ordumuz bu harekatla tüm dünyaya Amerika'nın bölgedeki zihniyetini gösterdi. Terörizme karşı yaptığımız bu savaşın ilk ayağını kazandık. O bölgeye barışı, bu milletin ordusu getirecektir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ GÜÇ İLE ÇALIŞIYORUZ"

Osmangazi Belediyesi olarak her alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, "Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ile çalışıyor ve vatandaşlarımızın vergilerinin bir kuruşunu dahi heba etmeden hizmet olarak yine halkımıza sunuyoruz. Osmangazi'de ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bir yandan temeller atarken bir yandan da açılışlar yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz'ün 53 mahalledeki 316 noktada çalışma yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz'ün ise 60 noktada şantiyesi bulunuyor. Bunlar vatandaşlarımızın vermiş olduğu vergilerin bereketidir. Bizler bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmeti yaptıkça, sizlerin yanında oldukça ve sizlerden güç aldıkça hizmetlerimizin de etkisi daha geniş alanlara yayılıyor. Geçtiğimiz dönem mahalle statüsüne geçerek belediyemizin sorumluluk alanına giren mahallelerimiz için özel projeler üretiyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi yapıyoruz. Hizmet binası, asfalt, park, spor tesisi ve fırın gibi çeşitli hizmetlerimizi bu mahallelerimizde hayata geçiriyoruz. Osmangazi'nin köyleri bence Bursa'nın en güzel köyleri. Vatandaşlarımız mahallelerine sahip çıkıyorsa biz daha çok sahip çıkarız. Yaklaşık 700 bin TL kaynak kullanarak mahallemize kazandırdığımız hizmet binamız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"KÖYLERİMİZ BİZİM KÖKLERİMİZDİR"

Yiğitali Hizmet Binası'nın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek sözlerine devam eden Başkan Dündar, "Yiğitali Mahallemizin de ihtiyacı doğrultusunda projelendirdiğimiz hizmet binamızın temelini Mart ayında atmıştık. Söz verdiğimiz gibi kısa sürede tamamlayarak bugün de hizmete açıyoruz.Hizmet binamız muhtarlığı, doktor odası ve köy dernek odası ile birçok hizmete çözüm getiren önemli bir yatırım oldu. Mahalle olan köylerimizde sosyal hayatı canlandırmak, ihtiyaçlara cevap vermek için biz bugüne kadar 79 farklı proje hayata geçirdik. Meydanlar, hizmet binaları, yol çalışmaları, cami çevre düzenlemeleri, parklar ve spor tesisleri ve daha birçok alanda köylerimizin hizmetindeyiz. Armutköy'de ova köylerimizin ürünlerini doğrudan satabilecekleri Üretici pazarı kurduk. Doğancı Kadınlarının el ürünlerini satabilecekleri bir köy evini Osmangazi Kaymakamlığımız ile birlikte hizmete açtık. Her köye park ve spor tesisi projesi ile 23 köye spor alanı 17 köyümüze de çocuk parkı kazandırdık. Köy okullarımıza da desteğimiz sürüyor. Çocuklarımızın eğitim alanlarını iyileştiren bakım onarım faaliyetlerimizin yanı sıra, sağlık bilinci kazandıran eğitici çalışmalar yapıyoruz. Üzüm Festivali, İncir festivali ile köylerimizin sahip olduğu zenginliği dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Köylerimiz köklerimizdir. Kültürümüzün, birliğimizin, üretimimizin kökü köylerimizden geliyor. Buna sahip çıkmalıyız. Sağlıklı bir gelecek, üreten bir Türkiye için köylerimiz bizim geleceğimizdir. Bu yüzden çiftçimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

KILIÇ: "ÖNÜMÜZE KONULAN ENGELLERİ BİRLİK OLARAK AŞIYORUZ"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da yaptığı konuşmada, "Yerelde belediye başkanlarımız en güzel hizmetleri vatandaşlarımıza sunuyor. Uluslararası alanda da başta ordumuz sonra da milletimizin birlik ve beraberliği ile Türkiye'ye dayatılmak istenen senaryoyu yırtıp attık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bizim lehimize olan bir anlaşmaya imza attık. Türkiye, bölgesinde sıkıntıların en yüksek olduğu bir dönemde dirayetli bir şekilde, kendi hedeflerinden ödün vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin önüne birçok set çekmeye çalışıyorlar. Tüm bu engelleri birlikte aşacağız. Osmangazi Belediyemiz vatandaşımız daha güzel koşullarda yaşamını sürdürsün diye birbirinden güzel hizmetler yapıyor. Merkezden en uç noktaya kadar vatandaşlarımıza aynı oranda hizmet götürüyor. Bu hizmetlerden bir tanesi de Yiğitali Hizmet Binası oldu. Açılışını yaptığımız Yiğitali Hizmet Binası'nın da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Dündar ve protokol üyelerinin kurdele kesimi ile Yiğitali Hizmet Binası, mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.