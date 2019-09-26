Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan Yeni Karaman Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında minik kulaçlara ev sahipliği yapıyor.

Projenin Bursa ayağında desteğini ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, 4 mevsim kullanıma uygun hale getirilen Yeni Karaman Yüzme Havuzu'nda yaklaşık 400 çocuğu ağırlıyor. Birer aylık periyotlarla 3 dönem halinde sürecek projede, çocuklar haftanın 4 günü deneyimli antrenörler eşliğinde yüzme öğrenecek.

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere 7'den 70'e herkesin sporla iç içe yaşaması için yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Cumhurbaşkanlığımız himayesinde başlatılan projeye destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyle Türk sporuna önemli sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah, hem sağlıklı nesillerin yetişmesine vesile olacağız hem de şehrimizde yüzme bilmeyen çocuğumuzun kalmamasını sağlayacağız" dedi.