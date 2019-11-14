Son Dakika Haberleri: Dündar, üreticinin yanında
Son Dakika Güncel Dündar, üreticinin yanında - Son Dakika

Dündar, üreticinin yanında

6 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Dündar, üreticinin yanında, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.


Başkan Mustafa Dündar, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor. Merkezden en uzak noktalara kadar ilçenin bütün mahallelerine giderek vatandaşların sıkıntı ve taleplerine kulak veren Dündar, Bursa'da zirai üretimin en çok yapıldığı mahallelerden olan Gündoğdu'da çiftçilerle bir araya geldi. Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ile birlikte köy meydanında vatandaşlarla sohbet eden Dündar, daha sonra bir çiftçinin zeytin yağı üretim tesisini gezdi.


Osmangazi'nin verimli topraklarında yetişen ürünlerin tüm dünyaya yayıldığına dikkat çeken Başkan Dündar, "Köylerimizde zirai üretimin artarak devam etmesi için çalışıyoruz. Belediye olarak farklı projelerimizle üreticimize destek oluyoruz. Vatandaşımızın ürününü en iyi şartlarda pazarlaması, en yüksek kazancı sağlaması için her türlü alt yapı desteğini veriyoruz. Son yıllarda bizlerin de desteği ile kurulan soğuk hava depoları ve paketleme tesisleri sayesinde üreticilerimiz mahsulünü daha iyi şartlarda pazarlama imkanı buluyor. Dünyanın en iyi siyah inciri ve üzümü bu bölgede yetişiyor. Bereketli geçen incir sezonunun ardından bugünlerde üreticilerimiz zeytin hasadı yapıyor. İnşallah, üreticimiz alın terinin karşılığını bereketli kazançla alır" dedi. - BURSA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Gündoğdu, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisi Şengül Vatansever'i benzinle yakarak öldüren Ümit Varol'a müebbet verildi
Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:24:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dündar, üreticinin yanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]