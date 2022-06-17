Dünden beri aranan iş adamı, kaza yapmış halde yaralı olarak bulundu - Son Dakika
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Dünden beri aranan iş adamı, kaza yapmış halde yaralı olarak bulundu

17.06.2022 16:55
Dünden beri aranan iş adamı, kaza yapmış halde yaralı olarak bulundu

Kastamonu'da dün akşam saatlerinden beri ailesinin haber alamadığı iş adamı, jandarma ekiplerinin araması sonucu ormanlık alanda aracı takla atmış halde yaralı olarak bulundu.

Kastamonu'da dün akşam saatlerinden beri ailesinin haber alamadığı iş adamı, jandarma ekiplerinin araması sonucu ormanlık alanda aracı takla atmış halde yaralı olarak bulundu. Araç tanınmaz hale gelirken iş adamı ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan iş adamı Selam Topçuoğlu'nun ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek aracın yerini tespit etmeye çalıştı. Aracın son kez Pınarbaşı ilçesinde görülmesi üzerine Pınarbaşı- Azdavay karayolu üzerinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Bir süre yol kenarlarında aranan Selim Topçuoğlu, Azdavay'ın Suğla Yaylası mevkiinde ormanlık alanda ağaç ve çalılıkların içerisinde bulundu. Yaralı halde bulunan iş adamı Selim Topçuoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Selim Topçuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ormanlık alanda takla atmış halde bulunan aracın ise, büyük oranda hasarlı olduğu ve kullanılamaz halde olduğu görüldü.

Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Dünden beri aranan iş adamı, kaza yapmış halde yaralı olarak bulundu
Dünden beri aranan iş adamı, kaza yapmış halde yaralı olarak bulundu
Dünden beri aranan iş adamı, kaza yapmış halde yaralı olarak bulundu

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dünden beri aranan iş adamı, kaza yapmış halde yaralı olarak bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Dünden beri aranan iş adamı, kaza yapmış halde yaralı olarak bulundu - Son Dakika
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