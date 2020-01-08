'Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçları kitap haline geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçları kitap haline geldi - Son Dakika

'Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçları kitap haline geldi

6 saat önce

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 'Dünden Bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçlarından oluşan derlemeleri kitap haline getirdi.

'Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçları kitap haline geldi, System.String[]

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 'Dünden Bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçlarından oluşan derlemeleri kitap haline getirdi.


Gaziosmanpaşa'da iki gün süren 'Dünden Bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçlarından oluşan derlemeleri Gaziosmanpaşa Belediyesi, kitap haline getirdi. Bu kapsamda Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Doç. Dr. Ali Cançelik ve Doç. Dr. Hasip Saygılı'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen kitap tanıtımı ve söyleşi programı Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve beraberindeki heyetin yanı sıra Bosna Hersek Vakfı Başkan Yardımcısı Saffet Erdem, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fahamettin Başar, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Musa Duman ile birçok vatandaş katıldı. Tanıtım programında Aliya İzzetbegoviç'in Sorumluluk, ahlak, hakikat ve tektipleştirme konularına önemine dikkat çekildi.


Öte yandan program sonunda Aliya İzzetbegoviç'in bilinmeyen yönlerin anlatıldığı kitap davetlilere dağıtıldı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Şemsi Paşa Mahallesi'nde yaşayan Boşnak kökenli Ekrem Eren o dönemde yaşadıklarını davetlilere anlattı. Program sonunda Başkan Usta, katılımcılara plaket ve kitap hediye etti.


" Avrupa'nın ortasında dünyaya meydan okuyan insanı daha yakından tanıma fırsatı bulduk"


Sempozyumdan oluşturulan kitabın önemine değinen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Sempozyum niyetiyle başlattık ama bizi aşan bilgiler akademisyenlerin ortaya koyduğu çalışmalar doğrultusunda bu projenin içinde olmak bizi gerçekten mutlu etti. Özellikle Aliya İzzetbegoviç'le birlikte vakit geçirmiş büyüklerimizden bizzat dinlemek fırsatı bulmak ve dinlemek çalışmalarımızın boşa gitmemesi için bir kitap yapalım dedik. Kitapta 4 ana başlığın ortaya çıktığını göreceğiz. Tarihte Bosna-Hersek, İşgal savaş soykırım, Aliya İzzetbegoviç ve düşünce dünyası, Bosna-Hersek'in uluslararası mirası ana başlıklarıdır. Avrupa'nın ortasında dünyaya meydan okuyan büyük insanı daha yakından tanıma fırsatı bulduk" dedi. - İSTANBUL

Aliya İzzetbegoviç, Bosna - Hersek, Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı
İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma

Son Dakika Haberleri
03:50 Hafter milislerinden, Trablus'ta füze ve top atışıyla saldırı - Son Dakika
03:48 Şehit Piyade Uzman Çavuş Akbulut'un ailesine acı haber ulaştırıldı - Son Dakika
03:35 New York'ta "savaşa hayır" protestosu - Son Dakika
02:24 "Sıfır Bir" filmi için gala düzenlendi - Son Dakika
02:14 İtalya'dan Hafter'e "siyasi çözüm ve askeri seçenekten vazgeçin" çağrısı - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 04:23:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçları kitap haline geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]