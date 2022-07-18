Dune 2 çekimleri başladı! Vizyon tarihi ne zaman? - Son Dakika
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Dune 2 çekimleri başladı! Vizyon tarihi ne zaman?

18.07.2022 23:00
Dune 2 çekimleri başladı! Vizyon tarihi ne zaman?

Dune: Part Two için çekimler nihayet başladı. 2023'ün sonuna doğru vizyona girmesi beklenen Dune 2 konusu ne? İşte detaylar.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve sinema dünyasını altüst etmeyi başaran Dune için sevindiren haberler geldi. Filmin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Dune: Part Two çekimleri nihayet başladı. Peki Dune 2 konusu nedir ve çıkış tarihi ne zaman?

Dune: Part Two 17 Kasım 2023'te 'sadece sinemaya' geliyor

Yazar-yönetmen Denis Villeneuve'ün başyapıtı Dune'un ikinci bölümü için start verildi. Filmin Twitter hesabından yapılan paylaşımda klaket fotoğrafıyla birlikte, "Yuvarlanıyoruz. Dune: Part Two'da üretim başladı" ifadeleri kullanıldı.

We're rolling. Production on Dune: Part Two has begun. #DuneMovie pic.twitter.com/H31MTEcvcS

— DUNE (@dunemovie) July 18, 2022

Dune 2 çıkış tarihinin ertelendiğini hatırlatmak lazım. Yapımcı şirket Warner Bros. bir süre önce 20 Ekim 2023 vizyon tarihini 17 Kasım 2023'e ertelediklerini açıklamıştı. Ayrıca ilk film sinema ve HBO Max'te aynı anda yayınlanmış olsa da, Dune: Part Two'nun ilk olarak sadece sinemaya gelmesi bekleniyor.

Dune filminin senaryosu 30 yıllık programla yazıldı!

2021 yılında gösterime giren Dune, 94. Akademi Ödülleri'nde 10 dalda Oscar'a aday gösterildi ve 6 galibiyet almayı başardı. Film ayrıca açılış haftasında 220 milyon dolar kazanarak pandemi döneminde gişe rekoru kırdı. Toplam hasılatı ise 400 milyon doları geçti.

Dune 2'de ana oyuncu kadrosunun korunması bekleniyor. Yani Timothee Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani) ve Stellan Skarsgaard (Baron Vladimir Harkonnen) gibi oyuncuların devam filminde de göreceğiz.

Bu isimlere ek olarak Florence Pugh'ın Prenses Irulan ve Austin Butler'ın ise Feyd-Rautha rollerini canlandırması bekleniyor.

Yönetmen Denis Villeneuve, Dune: Part Two'nun senaryosunun sürekli gelişme sürecinde olduğunu söyledi ve devam filmlerin geleceği mesajını verdi. Dune 2 için vizyon tarihi 17 Kasım 2023 olarak duyuruldu, ancak yine de ertelenebileceğini unutmamak gerekiyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Yönetmen, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dune 2 çekimleri başladı! Vizyon tarihi ne zaman? - Son Dakika

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