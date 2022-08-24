Hayatta kalma Dune oyunu duyuruldu! İşte ilk fragman - Son Dakika
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Hayatta kalma Dune oyunu duyuruldu! İşte ilk fragman

24.08.2022 21:56
Hayatta kalma Dune oyunu duyuruldu! İşte ilk fragman

Dune: Awakening isimli hayatta kalma oyunu duyuruldu. Arrakis gezegeninde geçecek oyun, ne zaman çıkış yapacak? İşte detaylar.

Arrakis'in çorak çöllerinde geçecek hayatta kalma oyunu Dune: Awakening Gamescom Opening Night Live'da duyuruldu. Conan Exiles ile tanınan Funcom tarafından geliştirilecek yeni Dune oyunu, hem PC hem de konsollar için sunulacak.

Dune: Awakening çıkış tarihi ne zaman?

Funcom, Dune: Awakening yapımıyla MMO dünyasına iddialı bir şekilde döndüğünü duyurdu. Legendary Entertainment ile iş birliği içinde geliştirilen rol yapma oyunu; hayatta kalma unsurlarını çevrim içi bir dünyayla birleştirecek.

Funcom'un 2017 yılında duyurduğu Conan Exiles'ı andıran Dune: Awakening, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına sunulacak. Ayrıca daha büyük bir dünyada geçecek ve haritada daha fazla oyuncuya yer verecek.

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Dune: Awakening, adından da anlaşılacağı üzere, Arrakis gezegeninde geçecek. Oyuncular hayatta kalmak için kaynak toplayacak, araçlar ve üsler inşa edecek ve rakipleriyle çarpışacak. Ayrıca karakterlerini geliştirecek, yeni yetenekler öğrenecek ve kendi kalelerini yaratmaya çalışacak.

Çöl gezegeni, Frank Herbert'in (Dune kitabının yazarı) ikonik kum solucanları da dahil olmak üzere tehlikelerle dolu olacak.

Geçtiğimiz yıl beyaz perdeye sunulan Dune: Çöl Gezegeni isimli filmin ardından Dune evrenine olan ilgi bir hayli büyüdü. Devam filminin ise (Dune: Part Two) 2023'te çıkış yapacağı ifade edildi.

Hayatta kalma Dune oyunu duyuruldu! İşte ilk fragman

Gamescom 2022'deki açıklamaya göre oyuncular, Dune: Awakenig'in web sitesinden beta testlerine kayıt olabilir. Test süresinin detayları henüz bilinmiyor, ancak Funcom önümüzdeki aylarda daha fazlasını sunacağını söyledi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Dune Awakening, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hayatta kalma Dune oyunu duyuruldu! İşte ilk fragman - Son Dakika

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