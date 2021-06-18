Dune Dizisi -7: Rahibeler Meclisi - Son Dakika

Merhaba değerli bilim kurgu severler. Dune yazı dizisinin son bölümüyle karşınızdayım. Bu yazımda Frank Herbert'in Dune evreni ile ilgili yazdığı serinin son kitabı olan (Dune Avcıları'nı Brian herbert ve Kevin J. Anderson yazdılar) Dune Rahibeler Meclisi'ni tanıtacağım.

Saygın Analar tüm güçleri ile Bene Gesseritlerin hüküm sürdüğü gezegenleri yok etmeye ve ele geçirmeye devam etmekte ve Rahibeliğin etrafındaki çember günden güne daralmaktadır.

"Her şey dönüp dolaşıp çıkarlara dayanır"

Yeni Başrahibe Ana Darwi Odrade neredeyse kaçınılmaz olan yenilgi ile baş etmek için Saygın Analar ile Arrakis'teki mücadele esnasında ölmüş olan Başar Miles Teg'in çocuk yaştaki klon'undan ve rahibelik için eğittiği ve bir yok gemide sakladığı eski bir Saygın Ana olan Murbella'dan faydalanmak istemektedir. Saygın Analar ile gerçekleşecek hesaplaşma zamanı yaklaşmakta ve evrene hakim olacak mutlak güç yeni sahibini beklemektedir.

"Duygululuk ve duygusallık arasındaki fark çok barizdir. Yolda birilerinin evcil hayvanını ezmekten kaçınmak duygululuktur. Hayvanı ezmeyeceğim diye yayaları öldürmekse duygusallıktır."

Serinin Frank Herbert'in yazmış olduğu ve Türkçede yayınlanan Dune Saga'sının son kitabında olay örgüleri yine büyük bir ustalıkla örülerek okuyucuyu gerçekten şaşırtacak bir sona doğru adım adım ilerlemekte.

Serinin bu kitabının en sevdiğim yanlarından birisi de; sıkıcı olma riskini göze alarak bize diğer kitaplarda hiç olmadığı kadar Bene Gesserit'lerin işleyişine dair detaylar vermesi ve bu gizemli kardeşliği daha iyi anlamamızı sağlaması oldu.

Kitabın sonunda ise detaylarını veremeyeceğim bir şekilde Duncan Idaho vasıtasıyla "Dune Avcıları" kitabında devam edeceği yeni hikayelerin başlangıcının ipucunu vererek bizim serinin sonraki kitapları için merakımızı canlı tutmasını sağlamakta.

Sağlıcakla Kalın.