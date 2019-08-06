Son Dakika Haberleri: Dune Filmi
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Dune Filmi

4 saat önce

Dune filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dune filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Uzak bir gelecekte geçen 'Dune', ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. 'Baharat' adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu 'baharat'tır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır.

Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı 'Dune' romanının televizyon ve beyaz perde haklarını satın alan Legendary Entertainment yapımı yeniden uyarlamanın yönetmen koltuğunda Arrival, Sicario ve Blade Runner 2049 ile son yıllara damgasını vuran Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve oturuyor. Eric Roth'un senaryosunu üstleneceği filmin yapımcılığını ise Thomas Tull, Mary Parent ve Cale Boyter yapıyor.


Yönetmen: Denis Villeneuve
Senaryo: Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Eric Roth, Frank Herbert
Oyuncular: Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Timothée Chalamet, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Javier Bardem, Oscar Isaac, Charlotte Rampling, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, Chen Chang, Babs Olusanmokun, Stephen McKinley Henderson, Paul Bullion, Gloria Obianyo, Björn Freiberg, Ben Dilloway, Balázs Megyeri, Peter Sztojanov Jr., Charlie Rawes, Oliver Ryan, István Áldott, Károly Baksai, Richard Carter
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: Dune
Yapımcı Firma: Legendary Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 20.11.2020

Dune Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Eric Roth, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:53 Kaynak: InterSinema.com
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