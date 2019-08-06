Dune Filmi

Uzak bir gelecekte geçen 'Dune', ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. 'Baharat' adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu 'baharat'tır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır. Frank Herbert
'in 1965 yılında yazdığı 'Dune' romanının televizyon ve beyaz perde haklarını satın alan Legendary Entertainment yapımı yeniden uyarlamanın yönetmen koltuğunda Arrival, Sicario ve Blade Runner 2049 ile son yıllara damgasını vuran Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve oturuyor. Eric Roth
'un senaryosunu üstleneceği film
in yapımcılığını ise Thomas Tull
, Mary Parent ve Cale Boyter yapıyor. Yönetmen:
Denis VilleneuveSenaryo:
Denis Villeneuve, Jon Spaihts
, Eric Roth, Frank HerbertOyuncular:
Zendaya, Jason Momoa
, Rebecca Ferguson
, Josh Brolin, Timothée Chalamet, Stellan Skarsgård, Dave Bautista
, Javier Bardem
, Oscar Isaac
, Charlotte Rampling
, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, Chen Chang
, Babs Olusanmokun, Stephen McKinley Henderson, Paul Bullion, Gloria Obianyo, Björn Freiberg, Ben Dilloway, Balázs Megyeri, Peter Sztojanov Jr., Charlie Rawes, Oliver
Ryan, István Áldott, Károly Baksai, Richard CarterFilmin Türü:
MaceraOrijinal Adı:
DuneYapımcı Firma:
Legendary EntertainmentYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
20.11.2020Dune Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.