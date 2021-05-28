Dune Yazı Dizisi -6: Dune Kafirleri - Son Dakika

Merhaba, değerli bilim kurgu severler.

dune yazı dizisinin altıncı bölümüyle karşınızdayım.

Bu yazımda Frank Herbert'in Dune evrenine biraz daha farklı bir noktadan yaklaştığı ve aksiyon dozunun arttığı serinin beşinci kitabını sizlere tanıtıyor olacağım.

"Bir rol çok uzun sürerse gerçeğe dönüşür"

Tiran'ın (ikinci Leto) ölümünün üzerinden 1.500 yıl geçmiştir. Leto'nun öngördüğü dağılış ve kıtlık gerçekleşmiş, evrenin dört bir köşesine dağılan topluluklar artık bilinen evrene geri dönmeye başlamıştır.

Eskisi gibi bir imparatorluk sistemi bulunmamakta ve melanj yapay olarak üretilebilmektedir. Evrendeki güç dengeleri hiç olmadığı kadar değişkenlik gösterirken, kendine Saygıdeğer Analar diyen bir grup gücünü bilinen evrende kuvvetli bir şekilde hissettirmeye başlamıştır. Özellikle Bene Gesserit'leri ve onların hakimiyetindeki gezegenleri hedef alan bu topluluk; tam itaat ve boyun eğme dışında hiçbir farklı yaklaşımı kabul etmemektedir.

Evrenin gizli bir köşesindeki Bene Gesserit topluluğunun ana gezegeninde ise söz konusu tehdidi bertaraf etmek için rahibe analar var gücüyle planlar yapmakta ve genetik dehalar olan Bene Tleilaxu hanedanından kendi özel amaçları için Duncan Idaho gulaları temin etmektedirler. Duncan Idaho gulalarının bir çoğunun suikaste uğraması sebebiyle daha önceki dönemlerde rahibeliğe büyük hizmetlerde bulunmuş Atreides soyundan gelen Başar Miles Teg emeklilikten geri çağrılmıştır. Bu aşamadan sonra gerçekleşecek olaylar evrenin çehresini değiştirecektir.

"Sözlü itirazlar kesilmişti, fakat bu durum hep şiddete başvurmaya hazırlanıldığı anlamına gelirdi"

Gerçekten de serinin bu bölümünde aksiyon dozunda ciddi bir artış gözlemliyoruz. Özellikle kitabın ikinci yarısındaki ivmelenme neredeyse aksiyon filmlerine taş çıkartacak seviyeye varmakta. Bunun yanısıra Bene Tleilaxu ve Bene Gesseritlerin işleyiş ve iç yapılarına önceki kitaplarda hiç değinilmediği kadar değinilmesi bu toplulukların yapılarını merak eden okurlar için fazlasıyla tatmin edici olacaktır. Saygıdeğer Anaların gizemli metodları ve ezber bozan varlıkları da kitaba ayrı bir heyacan katmakta.

Dune Kafirleri (Sapkınları) kitabında gözüme çarpan bir iki noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Kitabın sonuna doğru olan aksiyonun zirve yaptığı bölümlerin birinin çok uzun diğerinin ise çok kısa olması okuyucuyu afallatmakta ve akışa zarar vermekte. İkinci olarak; Dune Kafirleri'nin belkide serinin en çok cinsellik içeren bölümü olması ve bu durumun kitabın akışına çok fazla katkısının bulunmaması bana gerçekten ilginç geldi.

Sağlıcakla Kalın.