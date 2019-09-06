Son Dakika Haberleri: Dunford'dan Suriye açıklaması
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Dunford'dan Suriye açıklaması

1 saat önce

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, ABD'nin Suriye'nin kuzeyini tutmak için 50 bin ila 60 bin yerel güç eğitmesi gerektiğini ve şu anda bunun yarısı kadarını eğittiklerini söyledi.

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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, ABD'nin Suriye'nin kuzeyini tutmak için 50 bin ila 60 bin yerel güç eğitmesi gerektiğini ve şu anda bunun yarısı kadarını eğittiklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:25 
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