Dunford'dan Suriye açıklaması
1 saat önce
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, ABD'nin Suriye'nin kuzeyini tutmak için 50 bin ila 60 bin yerel güç eğitmesi gerektiğini ve şu anda bunun yarısı kadarını eğittiklerini söyledi.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, ABD'nin Suriye'nin kuzeyini tutmak için 50 bin ila 60 bin yerel güç eğitmesi gerektiğini ve şu anda bunun yarısı kadarını eğittiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:25
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