Üye Girişi
Dungeons and Dragons Dark Alliance 1.03 Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika

Dungeons and Dragons Dark Alliance 1.03 Güncellemesi Yayınlandı

04.07.2021 23:25
Dungeons and Dragons Dark Alliance 1.03 Güncellemesi Yayınlandı, System.String[]

Dungeons and Dragons Dark Alliance güncellemesi, özellikle çok oyunculu ve kooperatif özelliklerinde oyunun genel deneyimini geliştirmekle ilgili.

güncellemesi, özellikle çok oyunculu ve kooperatif özelliklerinde oyunun genel deneyimini geliştirmekle ilgili.

Dungeons and Dragons Dark Alliance, hayranların beklediği gibi kusursuz bir oyun olmayabilir, ancak yine de eğlenceli bir deneyim, özellikle arkadaşlarınızla takım kurduğunuz ve kooperatif modunda oynadığınızda.

Dungeons and Dragons Dark Alliance 1.03 Güncellemesi Yayınlandı
Dungeons and Dragons Dark Alliance

Bugün erken saatlerde, Dark Alliance'ın arkasındaki geliştiriciler, oyunun birden fazla bölümünü iyileştiren oyun için yeni bir güncelleme yayınladılar. Bu güncelleme, çok oyunculu gecikmeyi azaltacak ve kullanıcı arayüzü, kamera kilidi, ilerleme sistemi ve oyunun diğer önemli bölümleriyle ilgili bazı sorunları çözecektir.

Dungeons and Dragons Dark Alliance 1.03 Yama Notları

Çok oyunculu gecikmede iyileştirmeler.

Kelvin's Cairn'e döndükten sonra sesli sohbet etkin kalır.

Kamera kilidinde iyileştirmeler.

Kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler.

Düşmanlar tarafından yapılan ışınlanma saldırılarında iyileştirmeler.

Boss ölünce bir oyuncu yeniden doğduğunda ilerlemenin engellendiği durumlar düzeltildi.

Denge değişiklikleri ve bağlama iyileştirmeleri.

Dungeons & Dragons Dark Alliance, Baldur's Gate Dark Alliance'ın manevi halefidir. Oyun, zindanlardan çıkarken devasa yaratıklara karşı savaşmanız gereken karanlık bir dünyada geçiyor. Güçlü bir hikaye içermeyebilir, ancak düşük bütçeli bir oyun için oynanış eğlenceli olabilir.

Dungeons and Dragons Dark Alliance artık PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ve PC'de mevcut. Xbox Game Pass aboneleri ücretsiz olarak oynayabilir. Ancak, satın almak isterseniz, PC için Steam'de 'dir.

Dungeons and Dragons Dark Alliance 1.03 Güncellemesi Yayınlandı

Kooperatif, oyunlar, xbox, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar Dungeons and Dragons Dark Alliance 1.03 Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı 23:51 Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar 23:25 Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi 22:41 Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi
Hazar Denizi'nde çok büyük patlama! Atom bombasını andırdı, gökyüzü kızardı 22:08 Hazar Denizi'nde çok büyük patlama! Atom bombasını andırdı, gökyüzü kızardı Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu 20:46 Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu 20:32 Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu
Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi 19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi 17:54 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi

Son Dakika Haberleri
19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
18:50 Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti
18:38 Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü
18:32 Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı
18:25 Ahmet Kutucu, Başakşehir'le 4 yıllık sözleşme imzaladı
17:53 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi
17:51 Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
17:38 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da
17:21 Avrupa Şampiyonası finalini yönetmesi beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor
17:07 Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'le yolları ayırma kararı aldı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'le yolları ayırma kararı aldı         
23:54
İngiltere'de aşılama sonuç veriyor! Maske takma zorunluluğu kalkacak İngiltere'de aşılama sonuç veriyor! Maske takma zorunluluğu kalkacak         
23:40
Galatasaray, Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu için resmi teklifi yaptı Galatasaray, Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu için resmi teklifi yaptı         
23:18
Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi         
22:27
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı         
21:30
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi         
20:09
Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü         
18:39
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı         
17:03
Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış         
16:17
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Son Dakika: Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış         
15:20
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 00:15:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dungeons and Dragons Dark Alliance 1.03 Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement