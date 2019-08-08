Son Dakika Haberleri: "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"
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"Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz." dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:31 
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