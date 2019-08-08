"Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye
'de tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:31
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