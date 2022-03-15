Dünkü saldırıda ölen sivillerin anısına saygı duruşu - Son Dakika
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Dünkü saldırıda ölen sivillerin anısına saygı duruşu

15.03.2022 13:21

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan en çok siviller zarar görüyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan en çok siviller zarar görüyor. Donetsk'teki sözde ayrılıkçı yönetimin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Donetsk'e Ukrayna güçleri tarafından fırlatıldığı ileri sürülen Toçka-U füzesinin yönetim binası üzerinde hava savunma sistemi tarafından imha edildiği kaydedildi. Açıklamada füze parçalarının düşmesi sonucu meydana gelen patlamalarda şehir merkezindeki banka önünde sırada bekleyen sivillerden 20 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Vatandaşlar hayatını kaybedenlerin anısına patlamanın olduğu yerlere çiçek bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Dünkü saldırıda ölen sivillerin anısına saygı duruşu
Dünkü saldırıda ölen sivillerin anısına saygı duruşu
Dünkü saldırıda ölen sivillerin anısına saygı duruşu

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Rusya: Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında 20 kişi öldü, 28 kişi yaralandı Rusya: Ukrayna'nın, Donetsk kentine saldırısında 20 kişi öldü, 28 kişi yaralandı Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna, Donetsk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünkü saldırıda ölen sivillerin anısına saygı duruşu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünkü saldırıda ölen sivillerin anısına saygı duruşu - Son Dakika
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