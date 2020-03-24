Dunlop lastikleri, Lexus LS otomobillerin orijinal ekipman lastiği oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dunlop lastikleri, Lexus LS otomobillerin orijinal ekipman lastiği oldu - Son Dakika

Dunlop lastikleri, Lexus LS otomobillerin orijinal ekipman lastiği oldu

6 saat önce

Türkiye distribütörlüğünü Abdülkadir Özcan AKO Grup'un yaptığı, yüksek performanslı Dunlop "Sp Sport Maxx 050 Dsst Ctt" run-flat lastikleri, üst segment Lexus LS otomobillerin orijinal ekipman lastiği tercihi oldu.

Dunlop lastikleri, Lexus LS otomobillerin orijinal ekipman lastiği oldu, System.String[]

Türkiye distribütörlüğünü Abdülkadir Özcan AKO Grup'un yaptığı, yüksek performanslı Dunlop "Sp Sport Maxx 050 Dsst Ctt" run-flat lastikleri, üst segment Lexus LS otomobillerin orijinal ekipman lastiği tercihi oldu.

Abdülkadir Özcan AKO Grup açıklamasına göre, Lexus'un amiral gemisi sedanı Lexus LS'de standart orijinal ekipman lastiği olarak Sumitomo Rubber Industries, Ltd.'nin yüksek performanslı Dunlop "Sp Sport Maxx 050 Dsst Ctt" run-flat lastikleri kullanılıyor.

Konfor ön planda tutularak geliştirilen yeni yanak takviye kauçuğuna sahip söz konusu lastikler, hem yol tutuşu hem de sürüş konforu açısından dengeli ve yüksek performans sağlıyor.

Bu lastikler, Lexus'un sedanından beklenebilecek rafine bir sürüş deneyimi elde etmesine yardımcı olurken, üstün güvenlik de sunuyor.

Açıklamaya göre, "Run Flat Teknolojisi", lastik tamamen havasız kalsa bile belirli bir hızda ve belirli bir mesafede çalışmaya devam edebilen lastikler olarak tanımlanıyor. Bu lastikler, gelişmiş güvenliğe katkıda bulunmanın yanın sıra yedek lastik ihtiyacını ortadan kaldırarak kaynak tasarrufu sağlıyor ve toplam araç ağırlığını azaltıyor.

Türkiye, Lexus, Sp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:46 Kaynak: AA

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