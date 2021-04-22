Dunlop, sessiz yaz lastiğini tüketiciye sundu - Son Dakika

Dunlop, sessiz yaz lastiğini tüketiciye sundu

22.04.2021 14:11
Dunlop, sessiz yaz lastiğini tüketiciye sundu, System.String[]

Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup'un yaptığı Dunlop, uzun kullanım ömrü, sessiz sürüş, yüksek konfor ve gelişmiş yol tutuş özellikleriyle şehir içi yollarda ve otoyollarda binek otomobiller için ideal ve dengeli sürüş performansına sahip SP SPORT LM705w lastiğini tüketicilere sundu.

Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup'un yaptığı Dunlop, uzun kullanım ömrü, sessiz sürüş, yüksek konfor ve gelişmiş yol tutuş özellikleriyle şehir içi yollarda ve otoyollarda binek otomobiller için ideal ve dengeli sürüş performansına sahip SP SPORT LM705w lastiğini tüketicilere sundu.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Dunlop, sessiz yaz lastiğini tüketiciyle buluşturdu.

SP SPORT LM705w, sürüş esnasında oluşan hava akımının yarattığı ses ve yoldaki sarsıntıların veya tümseklerin neden olduğu tüm titreşimleri absorbe ederek araç içine gelen gürültüyü azaltıyor, sessiz ve pürüzsüz sürüşler için en iyi lastik olarak öne çıkıyor.

Normal lastikler, yanakları yalnızca belirli alanlarda esneyebildiği için yoldan gelen darbeleri yeterince ememezken, Dunlop'un Shinobi Technology adıyla ve son teknolojiyle geliştirmiş olduğu yeni profil yapısı ise, lastik yanağının tamamen esnemesine imkan tanıyarak zeminden gelen darbelerin etkili bir şekilde emilmesini sağlıyor.

Böylece lastik yanakları engebeli yollarda titreşimi ve gürültüyü azaltmak için bir yastık görevi görerek, sürüş konforunun yanı sıra sürüş etkinliğini de artırıyor.

Ayrıca Dunlop'un sessiz uçuş yeteneği ile bilinen baykuşların tırtıklı kanat yapısından esinlenerek geliştirdiği teknolojisiyle kanal duvarına özel olarak yerleştirilen yivli tırtıklar, sırt desenin yarattığı gürültüyü azaltmaya yardımcı oluyor ve sırt yüzeyi üzerindeki hava akımını kontrol ederek kusursuza yakın bir sessizlik sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer veriken Sumitomo Rubber Ako CEO'su Toshihiko Komatsu, "Türk müşterilerin kullanım alışkanlıkları ve yol şartları göz önünde tutularak, Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen ve ilk kez Sumitomo Türkiye fabrikasında üretilen SP SPORT LM705w lastiğini satışa sunuyoruz. Bu özel lastiğin tüm kullanıcılar tarafından beğenileceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Dunlop SP SPORT LM705w bu ay itibarıyla 15-18 inç aralığında ve 45-65 serilerinde 52 farklı ebatta binek otomobiller için tüketiciyle buluşuyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dunlop, sessiz yaz lastiğini tüketiciye sundu - Son Dakika Ekonomi


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