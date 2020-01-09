Dunlop'tan 2 yeni kış lastiği deseni - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dunlop'tan 2 yeni kış lastiği deseni - Son Dakika Ekonomi

Dunlop'tan 2 yeni kış lastiği deseni

6 saat önce

Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup'un yaptığı Dunlop'un yeni geliştirdiği, binek araçlara uygun SP WINTER ICE03 ve SUV araçlar için özel olarak tasarlanan GRANDTREK ICE03 desenleri Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Dunlop'tan 2 yeni kış lastiği deseni, System.String[]

Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup'un yaptığı Dunlop'un yeni geliştirdiği, binek araçlara uygun SP WINTER ICE03 ve SUV araçlar için özel olarak tasarlanan GRANDTREK ICE03 desenleri Türkiye pazarında satışa sunuldu.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, kış sezonunun yaklaşması ile tüm sürücüler için hayati önem taşıyan kış lastikleri, üretici firmaların geliştirdiği yeni teknoloji ve ürünler ile kışın güvenli sürüş performansını her geçen yıl daha da yukarıya taşıyor.

Dünyanın ilk havalı lastik üreticisi unvanına sahip Dunlop'un zorlu kış şartlarında en yüksek konforu sağlama hedefiyle binek araçlar için yeni geliştirmiş olduğu SP WINTER ICE03 deseni ve SUV araçlar için özel olarak tasarlanan GRANDTREK ICE03 desenleri Türkiye pazarında satışa sunuldu.


Dunlop'un son teknoloji kış lastiği olan ICE03 serisi, tüm binek ve SUV araçlar için kuzey ülkelerinin yoğun karlı zeminlerinde dahi sürüş konforu ve üstün fren mesafesinin yanı sıra uzun ömürlü kullanım özelliğini de tek bir lastikte optimize ederek kullanıcısına en iyi performansı sağlama hedefi ile üretildi.

Gelişmiş Dunlop teknolojileri ile Türkiye'nin de ağır kış şartlarına uyarlanan ICE03 serisi, sürücülerin yoğun karlı zeminlerde maksimum seviyede yola tutunma performansı beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak için üretiliyor.


ICE03 serisi lastikler, selefi SP WINTER ICE02 deseninden farklı olarak, yeni geliştirilen sırt deseninde diğer lastiklerden ayrılan, birbirine kenetli geniş oluk yapısının sağladığı etkili tahliye özelliğine sahip. Bu şekilde sürücü için özellikle yoğun karlı zeminlerde daha kısa fren mesafesi ve kış şartlarında daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuluyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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