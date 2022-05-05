Dünür kavgasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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Dünür kavgasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi

05.05.2022 13:07
Dünür kavgasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Konya'da dünürler arasında çıkan kavgaya mahalle sakinlerinin de karışması sonucu 9 kişi yaralanırken, taşlı, sopalı kavgaya karışanlardan gözaltına alınanların sayısı 8'e çıktı.

Konya'da dünürler arasında çıkan kavgaya mahalle sakinlerinin de karışması sonucu 9 kişi yaralanırken, taşlı, sopalı kavgaya karışanlardan gözaltına alınanların sayısı 8'e çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Şems-i Tebrizi Mahallesi Heper Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D. ile K. aileleri arasında çocuklarının boşanması meselesi nedeniyle taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavga çıktı. Çıkan kavgada mahalle sakinlerinden olduğu öğrenilen Ö.A. ise tüfekle rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kavganın çıktığı sokağa gelen ekipler tarafından havaya rastgele ateş açan sahsı yakalamak için Ö.A'nın bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli ve olaya karışan M.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Havaya ateş açan şahsın tüfeğinden çıkan saçmalar ile yaralanan K.D. ile yoldan geçen Halime İ. ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. 7'si kavgada taş ve sopa ile 2'si ise tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan toplam 9 kişinin tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis kavgaya karışan kişileri yakalamak için başlattığı çalışmada B.D., H.K., A.T. ve kavgaya karışan diğer gruptaki N.K., S.K. ve E.K.'yi kasten yaralama, mala zarar verme, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve kundaklama suçlamalarıyla gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi ile birlikte toplam gözaltı sayısı 8'e çıktı. - KONYA

Dünür kavgasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi
Dünür kavgasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi
Dünür kavgasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi
Dünür kavgasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi

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Gözaltı, kavga, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dünür kavgasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika


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