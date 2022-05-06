Dünür kavgasında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Dünür kavgasında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

06.05.2022 11:10
Dünür kavgasında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Konya'da dünürler arasında çıkan kavgaya mahalle sakinlerinin de karışması sonucu 9 kişi yaralanırken, taşlı, sopalı kavgaya karışanlardan gözaltında bulunan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Konya'da dünürler arasında çıkan kavgaya mahalle sakinlerinin de karışması sonucu 9 kişi yaralanırken, taşlı, sopalı kavgaya karışanlardan gözaltında bulunan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Çarşamba günü akşam saatlerinde Şems-i Tebrizi Mahallesi Heper Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D. ile K. aileleri arasında çocuklarının boşanması meselesi nedeniyle taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavga çıktı. Çıkan kavgada mahalle sakinlerinden olduğu öğrenilen Ö.A. ise tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, 7'si kavgada taş ve sopa ile 2'si ise tüfekten çıkan saçmalarla toplam 9 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili, kasten yaralama, mala zarar verme, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve kundaklama suçlamalarıyla Ö.A., M.İ., B.D., H.K., A.T. ve kavgaya karışan diğer gruptaki N.K., S.K. ve E.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Konya Adliyesine sevk edildi. - KONYA

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kavga, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dünür kavgasında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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