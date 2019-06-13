Dünürlerin kavgası cinayetle bitti

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Boksör kadın, tartıştığı kocasının testislerini kanatana kadar sıkarak hastanelik etti!

Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı!

Bakıcısına 20 milyon lira bırakan ünlü iş adamı tek bir şey istemiş!