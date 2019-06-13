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Dünürlerin kavgası cinayetle bitti

1 saat önce

Dünürlerin kavgası cinayetle bitti 1,5 sene evlenen genç kadın eşinden dayak yediği gerekçesiyle evi terk etti, ancak 20 günlük bebeklerinin hatırına aileler barışmak için buluştu Buluşma esnasında dünürler arasında çıkan kavgada gelinin annesi öldürüldü, babası ağır yaralandıYALOVA - Yalova'da...

Dünürlerin kavgası cinayetle bitti
1,5 sene evlenen genç kadın eşinden dayak yediği gerekçesiyle evi terk etti, ancak 20 günlük bebeklerinin hatırına aileler barışmak için buluştu
Buluşma esnasında dünürler arasında çıkan kavgada gelinin annesi öldürüldü, babası ağır yaralandı
YALOVA - Yalova'da 1,5 sene önce evlendiği eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle baba evini terk eden genç kadının 20 gün önce bebeği oldu. Çiftin aileleri bebeklerinin hatırına tarafları barıştırmak için buluştu. Ancak buluşma esnasında başlayan sözlü tartışma cinayete döndü. Gelinin annesi öldürüldü, babası ise ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, olay dün gece Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Gelinin annesi Vicdan Ürgüp ile babası Yaşar Ürgüp dünürleri ile görüşmeye gitti. Görüşme esnasında damadın yakınları kayınvalide Vicdan Ürgüp'ü baltayla sırtından ve kalçasından yaraladı. Kayınpeder ise başına aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Vicdan Ürgüp doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olaya karışan damadın da aralarında bulunduğu K.M. E.M.E.M., R.M., Y. M., D. M.isimli şahısları gözaltına aldı.
Acı haberi alan yakınları ise hastaneye akın ettiler. Polis burada ikinci bir olay yaşanmaması için tedbir aldı.
Polis, şüpheli şahısların evinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan bıçak ve sopaların yanı sıra bir av tüfeği, fişekler de ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.
Dünürlerin kavgası cinayetle bitti
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Yerel
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