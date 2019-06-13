Son Dakika Haberleri: Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

2 saat önce

Yalova'da boşanma süreci devam eden çiftin yakınları arasında çıkan kavgada bıçaklanan gelinin annesi öldü, babası yaralandı.

Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Yalova'da boşanma süreci devam eden çiftin yakınları arasında çıkan kavgada bıçaklanan gelinin annesi öldü, babası yaralandı.
Boşanma aşamasındaki çifti barıştırmak için bir araya gelen dünür aileler, Bağlarbaşı Mahallesi Tepe Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine gelinin annesi Vicdan Ürgüp (43) sırtından ve bacağından bıçaklandı, babası Yaşar Ürgüp (41) başından darbedildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, özel hastaneye, eşi de Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vicdan Ürgüp, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ailelerin yakınlarının toplandığı hastane önünde polis tarafından güvenlik önlemi alındı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanlardan aralarında damat, babası ve ablasının da bulunduğu 6 şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı.
Olay yerinde ve şüphelilerin evleri ile araçlarında yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, iki bıçak ve iki sopa ele geçirildi.
Zanlılar K.M. (56), E.M. (30), E.M. (30), R.M. (32), Y.M. (36) ve D.M'nin (25) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:40 Kaynak: AA
Bağlarbaşı, Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Emre Aşık'tan kendisini FETÖ'yle suçlayan eşine 2 liralık tazminat davası Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:33:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]