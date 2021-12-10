Üye Girişi
Dünürlerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Dünürlerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

10.12.2021 20:22
Dünürlerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, dün, dünürler arasında çıkan silahlı kavgada, ölen Abdulbari Koran'ın ardından kardeşi Ferman Koran (29) da yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, dün, dünürler arasında çıkan silahlı kavgada, ölen Abdulbari Koran'ın ardından kardeşi Ferman Koran (29) da yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gürcan İnan (55) tutuklanırken, oğlu Can ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bekilli Sanayi Sitesi'ndeki Gürcan İnal'a ait oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gürcan İnal'ın oğlu Can, 1 yıl önce Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma Koran'ı kaçırdı. Fatma Koran ile Can, 2 ay önce evlendi. Bu evliliğe razı olmayan Koran ailesi ile Gürcan İnal arasında tartışma yaşandı. Abdülbari Koran, oğlu Murat Koran, kardeşi Ferman Koran ve bir akrabasıyla konuşmak için Karahallı ilçesinden Denizli'nin Bekilli ilçesindeki dünürü Gürcan İnal'ın oto lastik tamirhanesine geldi. Burada, Abdulbari Koran'ın damadı Can'a tokat atması nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Gürcan İnal, oğluna tokat atılmasına sinirlenip, yanında taşıdığı tabancayla peş peşe birkaç el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar Abdulbari Koran, Murat Koran ve Ferman Koran'ın çeşitli yerlerine isabet etti. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekibi, silah sesleri üzerine iş yerine gelerek havaya ateş edip, olaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bekilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden ağır yaralanan Abdulbari Koran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Yaralılardan Ferman Koran da bugün hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Gürcan İnal ile oğlu Can'ı gözaltına aldı. Baba- oğul, bugün polisteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çal Adliyesi'ne sevk edildi. Gürcan İnal, 'tasarlayarak iki kişi öldürmek ve biri kişiyi de yaralamak' suçundan tutuklanırken, oğlu Can ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Dünürlerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Dünürlerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Dünürlerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Dünürlerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Karahallı, Denizli, Bekilli, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünürlerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı 18:42 İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz 17:53 CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz

Son Dakika Haberleri
20:07 Beşiktaş, teknik direktörlük için Cherchesov'u kadrajına aldı
19:59 3600 ek gösterge maaşlara yansıyacak mı? Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'dan Haberler.com'a özel açıklama
19:53 Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi
19:39 Marcelo Bielsa, Orkun'u takımda görmek istiyor
19:29 Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran zanlı suçüstü yakalandı
19:10 Fatih Terim'in son durumu netlik kazandı
18:53 Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
18:42 İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı
18:35 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici
18:00 İtalyanlardan, milli futbolcumuza ağır eleştiri
Beşiktaş, teknik direktörlük için Cherchesov'u kadrajına aldı Beşiktaş, teknik direktörlük için Cherchesov'u kadrajına aldı         
20:08
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 20:28:36. #1.11#
SON DAKİKA: Dünürlerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement