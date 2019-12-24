Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanığa 34 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanığa 34 yıl hapis - Son Dakika

Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanığa 34 yıl hapis

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, gelini Leyla Beytor'u (25) yaralayan, dünürü Ali Osman Şeherli'yi de (54) öldüren Niyazi Beytor (56) tutuklu yargılandığı davada toplam 34 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanığa 34 yıl hapis, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, gelini Leyla Beytor'u (25) yaralayan, dünürü Ali Osman Şeherli'yi de (54) öldüren Niyazi Beytor (56) tutuklu yargılandığı davada toplam 34 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Nisan 2017 tarihinde, İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak'ta meydana geldi. Niyazi Beytor, oğlu İbrahim ve gelini Leyla Beytor'un evine, ziyarete geldi. İddiaya göre, Leyla Beytor, kayınpederi Niyazi Beytor'a, kayınvalidesi Kadriye Beytor'un, eşiyle aralarını bozduğunu bu nedenle kendilerine gelmesini istemediğini söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.

2 saat sonra ise kayınpeder Niyazi Beytor, evindeki tabancayı alıp, yeniden oğlunun evine geldi. Kayınpeder, gelini Leyla Beytor ile dünürü Ali Osman Şeherli'yi vurarak, yaraladı. Bacaklarından yaralanan gelin ile babası, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Osman Şeherli, olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Niyazi Beytor ise tutuklandı.

Dünürü Ali Osman Şeherli'yi öldürmek, gelini Leyla Beytor'u yaralamak suçlarından İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Niyazı Beytor, bugün görülen karar duruşmasında, "Olay günü eşim Bursa'dan gelip, oğlumuz Mesut'un evine gitmiş. Leyla ile tartışma yaşamışlar ve karakolluk olmuşlar. Bu nedenle maktul Ali Osman Şeherli, beni arayarak küfür etti ve seni öldüreceğim dedi. Sonrasında ben eşimi almaya gittim. Evden çıkarken Ali Osman Şeherli ve Leyla ile karşılaştım. O sırada Osman bana küfür ederek, saldırdı. Bana saldırdığı için üzerimdeki silahla ayaklarına altı el ateş ettim" dedi.

Mahkeme, sanık Beytor'u 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 34 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.


Ali Osman, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:39 Kaynak: DHA
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