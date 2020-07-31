Dünürünün 10 kişiyle dövdüğü emekli polis konuştu - Son Dakika

Dünürünün 10 kişiyle dövdüğü emekli polis konuştu

Otomobil kızının üzerine yapılmadığı için dünürünü 10 kişiyle öldüresiye döven şahıs serbest kaldı

Emekli polis Mehmet Tunçkıran: "Adalete güveniyorum"

ADANA - Adana'da oğluna ait pet shopta beklediği sırada dünürü ve beraberindekiler tarafından öldüresiye dövülen emekli polis Mehmet Tunçkıran, "Olaydan bir gün önce torunumuzun doğum gününde birlikteydik. Bir gün sonra gelip beni öldüresiye dövdüler. Yargıya güveniyorum" dedi.

15 Temmuz akşamı Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan bir pet shopta meydana gelen olayda, oğlu Ergün Tunçkıran'ın iş yerine bakan emekli polis 58 yaşındaki Mehmet Tunçkıran'ın dünürü A.H.S. ile yanında eli sopalı 10 kişi dükkana baskın yaptı. A.H.S. ve yanındakiler, Mehmet Tunçkıran'a yumruk ve sopalarla saldırdı. Tunçkıran'a darp anı ise iş yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, yaralı halde iş yerinden çıkıp yardım isteyen emekli polis Tunçkıran ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başında, belinde ve omzunda kırıklar oluşan Tunçkıran, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bütün husumet otomobil yüzünden çıkmış

Bir süre önce Ergün Tunçkıran'ın kendisine kredi çıkmadığı için babasının adına yaklaşık 200 bin TL kredi çekerek otomobil aldığı, A.H.S.'nin de damadından bu otomobili kızının üzerine yapmasını istemesi üzerine husumetin başladığı iddia edildi. Olaydan 1 gün önce de iki ailenin Ergün Tunçkıran'ın oğlunun doğum gününde birlikte oldukları ve herhangi bir sorun yaşamadıkları öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan A.H.S. ve yanındakiler, polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"30 yıl polislik yaptım, onur belgelerim var"

Başından geçen olayı anlatan Mehmet Tunçkıran, "Önceden oğlumun kayınpederiyle bir husumeti vardı. Şahıslar dükkana gelerek öldüresiye beni darp ettiler. Olay yerine polisler geldi ve ben yerde yatarken polis bana 'davacı veya şikayetçi' olup olmadığımı sordu. Ben kanlar içerisinde yerde yatarken polis sanki takibi şikayet bir suçmuş gibi bana o soruyu soruyor. Daha sonra şahıslar dışarıdayken polisler herhangi bir müdahalede bulunmadı ve onlar da elini kolunu sallayarak gitti. Ben bu devlete 30 yıl polislik yaptım, benim onur belgelerim var" diye konuştu.

"Üzüntüm şahsın serbest olması"

Evrakların yanlış düzenlendiğini de iddia eden Tunçkıran, şahısların serbest bırakılması nedeniyle üzüntü yaşadığını belirterek, "Yapan şahıs polislikten rüşvet aldığı için atılmış biri olmasına rağmen kendisini emekli polis olarak tanıtıp karakolda ifade vermiş. Şahsın ben hastaneden çıkmadan serbest bırakıldığını öğrendim. Yani ben bu olaydan sonra bütün dosyaların eksik olduğunu gördüm. Adam öldürmeye teşebbüs var, mala kasıt var ama şahıs elini kolunu sallayarak geziyor. Ben adalete güveniyorum. O gün nöbetçi savcıya da yanlış bilgi verilmiş savcıda salıverilmesini istemiş. Yani bir şahsın gözaltına alınması için illa birinin ölmesi mi gerekiyor. Ben davacı şikayetçi oldum ama üzüntüm şahsın serbest olması" ifadelerini kullandı.

"Ben sadece oğluma yardımcı oldum"

Olaya neden olan otomobilin kendi üzerine olduğunu ancak asıl sahibinin oğlu olduğunu belirten Tunçkıran, "Oğlumun ve eşinin üzerine kredi çıkmadı. Benim üzerime çıkan kredi ile araç alınınca haliyle ruhsat benim üzerime oldu. Ancak araba oğlumun. Ben sadece oğluma yardımcı oldum" şeklinde konuştu.

Olaydan 1 gün önce de dünürüyle birlikte torununun doğum gününde bir araya geldiklerini vurgulayan Mehmet Tunçkıran, daha sonra şunları söyledi:

"Doğum günü kutladık ve 1 gün sonra bu olayı yaptılar. Dükkanı bastılar. 1 gün önce herhangi bir sıkıntı yoktu. Habersizce kalleşçe bir saldırı oldu. Hiç beklemiyordum ben."