Dünürünün iş yerini basıp sopayla öldüresiye dövdüler...O anlar kamerada - Son Dakika

Dünürünün iş yerini basıp sopayla öldüresiye dövdüler...O anlar kamerada

ADANA - Adana'da bir kişi dünürünün iş yerini 10 kişi ile basıp sopalarla öldüresiye dövdü. Gözaltına alınan şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, petshop işleten Mehmet Tunçkıran, dünürü Abdul Halim S.'nin saldırısına uğradı. Abdul Halim S., dünürünün iş yerine eli sopalı 10 kişi ile baskın düzenlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, Tunçkıran içeride müşteri ile ilgilendiği sırada dünürü Abdul Halim S. ve elinde sopa olan kişiler iş yerine girdi. Sopalı şahıslar müşteriyi dışarıdan çıkardı. Ardından Abdul Halim S., dünürü Tunçkıran'ı yanında getirdiği eli sopalı adamlarla öldüresiye dövdü.

Bu sırada baskına gelen adamların yarısı ellerindeki sopalarla iş yerine kimseyi yaklaştırmadı. Abdul Halim S. ve adamları Tunçkıran'ı öldüresiye dövdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması anbean kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tunçıkıran'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Tunçkıran'ın başı, beli ve sol omzunun kırıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerinin alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.