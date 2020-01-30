Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı - Son Dakika Spor

Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı

13 dakika önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, yarı finalde elendi.

Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, yarı finalde elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde, dünya 1 numarası Avustralyalı Barty ile 14 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin yarı finalde karşılaştı.

Tie-break'e giden ilk seti 7-6 hanesine yazdıran 21 yaşındaki Kenin, ikinci seti de 7-5 alarak kariyerinde ilk kez grand slam finaline çıktı.

Rusya'da doğan, küçük yaşta ailesiyle Florida'ya yerleşen Kenin, 1995 yılından bu yana Williams kardeşler dışında Avustralya Açık'ta final gören ilk ABD'li sporcu oldu.

Kenin, 1 Şubat Cumartesi günün oynanacak final mücadelesinde Simona Halep-Garbine Muguruza maçının galibiyle karşılaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Ashleigh Barty, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri ortaya çıktı
Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 09:45:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]