2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde milli okçu Mete Gazoz, yarı finale yükseldi. Gazoz,Brady Ellison karşısında zafer kazandı.
Mete Gazoz'un elediği Ellison, dünya 1 numarası. Rio 2016'de bireyselde bronz madalya kazanan Ellison'un dünya şampiyonası, Pan Amerikan Oyunları ve dünya kupası gibi organizasyonlarda altın madalyaları bulunuyordu.
Mete Gazoz'un yarı final karşılaşması saat 10.00'da başlayacak. Mete, Japon Takaharu Furukawa ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Dünya 1 numarası Ellison'u eleyen milli okçumuz Mete Gazoz, Tokyo'da yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor