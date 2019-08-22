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Dünya 18 Yaş Altı Dağ Koşusu Kupası

1 saat önce

Dünya 18 Yaş Altı Dağ Koşusu Kupası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı, İtalya'ya gitti.

Dünya 18 Yaş Altı Dağ Koşusu Kupası, System.String[]

Dünya 18 Yaş Altı Dağ Koşusu Kupası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı, İtalya'ya gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Susa kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.

14 ülkenin katılacağı organizasyonda yarışlar 24 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Ay-yıldızlı kafilede şu sporcular yer alıyor:

Kızlar: Tuğçe Özkan, Nursena Çeto, Mihriban Öner, Elanur Çoban

Erkekler: Ramazan Yıldız, Mehmet Vefa Aydemir, Selahattin Yüzen, Mustafa Bakır

A Milli Futbol Takımı, Atletizm, Türkiye, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:07 Kaynak: AA
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