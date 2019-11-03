Dünya 2'ncisi Çakar, madalyasını Bahçeli tshirt'ü ve Bozkurt işareti yaparak aldı

Korkuteli Belediyespor Kulübü MMA sporcusu Yıldırım Çakar, Türk Milli takımı adına katıldığı "ADCC INTERNACIONAL OPEN CHAMPIONSHIP 2019" turnuvasında dünya ikinciliğini kazandı. Çakar madalyasını MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının olduğu bir tshirt giyip, bozkurt işareti yaparak aldı.



Daha önce en az 3 adet turnuva şampiyonluğu kazanmış sporcuların davet edildiği ve dövüş sporlarının "Şampiyonlar Ligi" olarak gösterilen "ADCC INTERNACIONAL OPEN CHAMPIONSHIP 2019" Antalya-Kemer'de eleme grubu karşılaşmaları ile başladı. Eleme maçında rakibini zorlanmadan mağlup etmeyi başaran Korkuteli Belediyespor Kulübü sporcusu Yıldırım Çakar, bugün madalya mücadelesi için ringe çıktı. Turnuvada 83 kilo şampiyonlar kategorisinde Türk Milli takımı adına dövüşen Yıldırım Çakar, yarı finale kadar karşılaştığı rakiplerini zorlanmadan geçti. Yarı finalde Kuveyt'li Altay Pirge ile adeta kıran kırana bir mücadele sergileyen Çakar, omzunun sakatlanmasına rağmen, rakibini mağlup ederek finale yükseldi.



Final maçına sakat çıktı



Dinlenmesine fırsat verilmeden final karşılaşmasına çıkan Çakar, finalde Ürdünlü Ammar Alaitan ile karşılaştı. Sakat olmasına rağmen dünya şampiyonu olabilmek için müsabakaya çıkan Çakar, karşılaşmayı kazanmak için büyük bir çaba sarf etti. Omzunun sakat olduğunu bilen Ürdünlü rakibi tarafından sık sık sakat olan omuzuna darbe alan Çakar, agresif bir mücadele sergiledi. Maçı yöneten İngiliz hakem tarafından, rakibine kafa attığı gerekçesi ile diskalifiye edilen Çakar, dünya şampiyonluğunu ve altın madalyayı adeta kıl payı kaçırarak dünya ikinciliğini kazandı.



Bozkurt işareti yaparak madalyasını aldı



35 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği turnuvada kilosunda dünya ikincisi olan Çakar'ın elde ettiği başarı Korkuteli' de büyük bir gurur ve sevinçle karşılandı. Turnuvada Çakar gümüş madalya alarak dünya ikincisi olan tek Türk sporcu olurken, 4 Türk sporcu da kilolarında bronz madalya kazandılar. Çakar'ın madalya töreni için kürsüye çıkarken, üzerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı bulunan tişört ile çıkması dikkat çekti. Kürsüde üzerinde Devlet Bahçeli tişörtü ve elinde Türk bayrağı ile Korkuteli Belediyesinin amblemi ile madalyasını alan Çakar, madalya sevincini de bozkurt işareti ve asker selamı vererek paylaştı. Madalya töreni sonrasında, turnuvadaki diğer Türk sporcuları ile bir araya gelen Çakar, sevinçlerini Türk bayrağı açarak, bozkurt işareti ve asker selamı vererek kutladılar. - ANTALYA