Dünya 3 numarası Pliskova, Wimbledon'dan elendi
46 dakika önce
Dünya sıralamasının 3 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a 4. turda veda etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:01 Kaynak: AA
Dünya sıralamasının 3 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a 4. turda veda etti. İngiltere
'nin başkenti Londra
'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur maçında, Karolina Pliskova ile vatandaşı dünya 68'incisi Karolina Muchova karşılaştı.
Turnuvanın 3 numaralı seri başı konumundaki Pliskova'yı 4-6, 7-5 ve 13-11'lik setlerle 2-1 mağlup eden 22 yaşındaki Muchova, çeyrek finalde dünya 8 numarası Elina Svitolina'nın rakibi oldu.
Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak
Gören inanamadı! Halatsız şekilde ülkenin en yüksek binasına tırmandı
Son Dakika! Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi!
Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim