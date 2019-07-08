Son Dakika Haberleri: Dünya 3 numarası Pliskova, Wimbledon'dan elendi
Son Dakika Spor Haber

Dünya 3 numarası Pliskova, Wimbledon'dan elendi

46 dakika önce

Dünya sıralamasının 3 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a 4. turda veda etti.

Dünya 3 numarası Pliskova, Wimbledon'dan elendi, System.String[]
Dünya sıralamasının 3 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a 4. turda veda etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur maçında, Karolina Pliskova ile vatandaşı dünya 68'incisi Karolina Muchova karşılaştı.
Turnuvanın 3 numaralı seri başı konumundaki Pliskova'yı 4-6, 7-5 ve 13-11'lik setlerle 2-1 mağlup eden 22 yaşındaki Muchova, çeyrek finalde dünya 8 numarası Elina Svitolina'nın rakibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:01 Kaynak: AA
Karolína Plíšková, İngiltere, Londra, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak Gören inanamadı! Halatsız şekilde ülkenin en yüksek binasına tırmandı Son Dakika! Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi! Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 19:48:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya 3 numarası Pliskova, Wimbledon'dan elendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]