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Dünya 3'üncüsü Miraç, Bayraklı'nın gururu oldu - Son Dakika

Dünya 3'üncüsü Miraç, Bayraklı'nın gururu oldu

21.09.2021 11:05
Dünya 3'üncüsü Miraç, Bayraklı'nın gururu oldu, System.String[]

Bayraklı Belediyesi, son dönemde genç sporcularının başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi, son dönemde genç sporcularının başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tekvando ve yüzme branşlarında gelen derecelerin ardından bu kez Yunanistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Plaj Güreşi Şampiyonası'na katılan Bayraklı Belediye Spor Kulübü güreşçisi Miraç Saraç, Avrupa 3'üncülüğünü kazanarak, Bayraklı'nın gururu oldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret eden milli sporcu, hedefinin Romanya'daki Dünya Şampiyonası'nda derece olduğunu söyledi. Başkan Sandal ise, "Bayraklı'nın sporda özel bir yeri var. Gençlerimizin başarıları bizi de onurlandırıyor. Gençlerimizin ve sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri Miraç Saraç, Yakupcan Gürsu, antrenörleri Fatih Ateş, Serkan Alkanat, Kulüp Başkanı Hamza Işık ve Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Palabıyık, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. Türkiye Şampiyonası'nda Bayraklı Belediyesi'nin güreşçileri olarak karşı karşıya gelen iki arkadaştan Yakupcan, Türkiye 2'ncisi olurken, Miraç ise Türkiye şampiyonu olarak Güreş Milli Takımı ile birlikte Yunanistan'daki Gençler ve Yıldızlar Avrupa Plaj Güreşi Şampiyonası'na katıldı. Bayraklılı sporcu buradan da dereceyle döndü. Avrupa 3'üncüsü olarak Romanya'daki Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan milli güreşçi, hedefinin dünya klasmanında da derece olduğunu ifade etti.

"SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"Ziyarette başarılı sporcularla sohbet eden Serdar Sandal, "Bayraklı'nın adını yurt dışında başarıyla temsil eden tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Son günlerde tekvando, yüzme gibi branşlarda da önemli dereceler elde ettik. Bayraklı'da sporun özel bir yeri var ve bu doğrultuda gençlerimizin başarısı bizi çok mutlu ediyor. Onların kötü alışkanlıklardan uzak kalıp, spor alanında derece yaptıklarını görmek çok daha anlamlı bizim için. Başarılarınız göğsümüzü kabartıyor. Emekleriniz, performanslarınız için teşekkür ederiz ve her zaman tüm sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu başarılar Bayraklı'daki tüm gençlerimize örnek teşkil ediyor. Pırıl pırıl gençlerimiz imkan verildikçe neleri başarabileceğini gösteriyor. Bu imkanlarımız daha da düzeldikçe daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA HEDEF DERECERomanya'daki Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere milli takımla bugün yola çıkan Bayraklı Belediyesi'nin Türkiye şampiyonu ve aynı zamanda Avrupa 3'üncüsü Miraç Saraç, "Bize bu imkanı sağlayan Başkanımız Serdar Sandal'a, kulüp başkanımız ve yöneticilerine, antrenörlerimize teşekkür ederim. Henüz yolun başındayız. Bayraklı'yı ve ülkemizi 23-26 Eylül tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edip, oradan da dereceyle dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı."MİLLİ TAKIMA LOKOMOTİF OLMAK İSTİYORUZ"Bayraklı Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü Fatih Ateş, "Bayraklı'daki çocuklar ve gençlerde inanılmaz bir potansiyel var. Başkanımız Serdar Sandal, kulüp başkanımız ve yetkililerimizin sağladığı imkanlarla biz de elimizden geleni yaparak Bayraklı'ya, İzmir'e ve ülkemize madalyalar kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Milli Takımı'na lokomotif olmayı planlıyoruz" diye konuştu. Başkan Sandal, ziyaretin anısına başarılı sporculara ve antrenörlerine teşekkür plaketi takdim ederek, başarı diledi.

Dünya 3'üncüsü Miraç, Bayraklı'nın gururu oldu
Dünya 3'üncüsü Miraç, Bayraklı'nın gururu oldu
Dünya 3'üncüsü Miraç, Bayraklı'nın gururu oldu

Dünya Şampiyonası, Serdar Sandal, Romanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dünya 3'üncüsü Miraç, Bayraklı'nın gururu oldu - Son Dakika Spor


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