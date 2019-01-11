Dünya'yı Kurtarmak İçin İnsanlığın Soyu Tükenmeli Mi?

İnsanlığın Soyu Tükensin Hareketi (VHEMT), doğada milyonlarca bitki ve hayvan türünün yok olması yerine yeryüzünü kurtarmak için insanlığın gönüllü olarak soyunun tükenmesini savunuyor.

İnsanlığın Soyu Tükensin Hareketi (VHEMT), doğada milyonlarca bitki ve hayvan türünün yok olması yerine yeryüzünü kurtarmak için insanlığın gönüllü olarak soyunun tükenmesini savunuyor. 24 yaşındaki Fransız Alex, çocuk yapmayı reddederek gönüllü olarak soyunun tükenmesini istiyor…

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!

Ortaokulun Bodrum Katında Skandal Olay! Görüntüleri Ortaya Çıktı

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?