Son Dakika Haberleri: Dünya 5G teknolojisini tartışıyor; Çin 6G'nin temellerini atıyor
Son Dakika Dünya Dünya 5G teknolojisini tartışıyor; Çin 6G'nin temellerini atıyor

Dünya 5G teknolojisini tartışıyor; Çin 6G'nin temellerini atıyor

7 saat önce

Dünyanın 5G teknolojisini tartıştığı bir dönemde Çin 6G teknolojisinin temellerini atmaya başladı. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı altıncı nesil mobil iletişim teknolojisi için araştırma ve eğitim takımlarının oluşturulduğunu açıkladı.

Dünya 5G teknolojisini tartışıyor; Çin 6G'nin temellerini atıyor, System.String[]

Dünyanın 5G teknolojisini tartıştığı bir dönemde Çin 6G teknolojisinin temellerini atmaya başladı. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı altıncı nesil mobil iletişim teknolojisi için araştırma ve eğitim takımlarının oluşturulduğunu açıkladı.


Pekin yönetimi ile eşgüdümlü yürütülecek çalışmalar üniversite, bilim kurumları ve şirketlerden gelen 37 yetkiliyi bir araya getirecek. Takımlar aynı zamanda 6G teknolojisi hakkında alınacak kararlarda da hükümete danışmanlık görevi verecek.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:58 
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