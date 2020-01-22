Dünya 8 numarası Berrettini, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na veda etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Dünya 8 numarası Berrettini, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na veda etti - Son Dakika Spor

Dünya 8 numarası Berrettini, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na veda etti

6 saat önce

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansındaki tek erkekler 2. tur maçında, Berrettini ile dünya 100 numarası Sandgren karşılaştı.

Dünya 8 numarası Berrettini, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na veda etti, System.String[]

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansındaki tek erkekler 2. tur maçında, Berrettini ile dünya 100 numarası Sandgren karşılaştı.


2018'de ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıkan Sandgren, yaklaşık 3,5 saat süren mücadeleyi 3-2 (7-6, 6-4, 4-6, 2-6, 7-5) kazanarak bir sürprize daha imza attı.


Kadınlar dünya sıralamasının 54. basamağındaki Carla Suarez Navarro da 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka'yı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek rakibini ilk turda saf dışı bıraktı.

Avustralya, Sabah, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:47 
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