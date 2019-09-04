Dünya Aba Güreşi Şampiyonası Hatay'da şenlik havasında yapıldı

Dünya Aba Güreşi Şampiyonası, 42 ülkeden hakem, yönetici, antrenör ve sporcuların katılımıyla Hatay'da şenlik havasında yapıldı. Hatay anavatana katılışının 80. yılında 10. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'yla büyük coşku yaşadı. Şampiyona için 31 Ağustos günü Hatay'a gelen 42 ülkeden yönetici, antrenör, hakem ve sporcular için Hatay Büyükşehir Belediyesi Karlısu Tesisleri'nde özel akşam yemeği verildi. 250 kadar sporcu Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası için yarışmaya hazırdı. Şampiyona için şehre gelen misafirler Hatay'ın yemek kültüründen müzelerine kadar tüm güzellikleri ile tanıştı.

ABA GÜREŞİ DÜNYAYA YAYILDI Bugün aba güreşi Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi Asya ve Avrupa kıtalarının her bir ülkesine taşındı. Bu ülkelerde federasyonlar kuruldu, hakemler, antrenörler yetiştirildi. Aba güreşinin prensip ve esaslarını konu alan kitaplarımız onların eğitimlerine önemli katkıda bulundu. Ayrıca bu ülkelerde aba güreşi şampiyonaları düzenlenmeye başlandı. Dünya Aba Güreşi Federasyon Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, organizasyonun tanıtılmasında emeği geçenlere ve şampiyonanın ağalığını üstlenen Sümran Aracı'ya teşekkür etti. Öztek, "Bu muhteşem organizasyon modern elektronik cihazlarla donatılmış 5 bin yıllık aba güreşimizi dünyaya en iyi şekilde tanıtan bir organizasyon olmuştur. Şampiyonanın sonuçları da yapılan emeklere değmiştir. Sporcularımız 5 altın madalyanın 4'ünü kazanmışlardır" dedi. Şampiyonada ortaya çıkan sonuçlar ise şöyle:

60 kilo 1. Fatih Önalan (Türkiye), 2. Ferhat Kılıç (Türkiye), 3. Marat Niomatullayev (Kazakistan)

70 kilo 1. Hasan Kaya (Türkiye), 2. Altaamnaran Reyenchinov (Moğolistan), 3. Ebrahim Valiyan (İran), 3. Mustafa Kuyucu (Türkiye)

80 kilo 1. Aldynsai Odai (Tuva), 2. Nuri Temur (Türkiye), 3. Magomed Muratzaliev (Çeçenistan), 3. Ceyhun Hüseyinov (Azerbaycan)

90 kilo 1. Şahin Tursak (Türkiye), 2. Sezai Arslan (Türkiye), 3. Erol Öztürk (Türkiye), 3. Mehran Hasanzadehkhose (İran)

+90 kilo 1. Ali Erdoğan (Türkiye), 2. Giorgi Kobaidze (Gürcistan), 3. Barış Güngör (Türkiye), 3. Golabuddin Abdulgaffar (Afganistan)

Ülke sıralaması: 1. Türkiye, 2. İran, 3. Tuva, 3. Gürcistan

(İHA)