Dünya Acil Tıp Kongresi'nde önemli mesajlar - Son Dakika

Dünya Acil Tıp Kongresi'nde önemli mesajlar

23.11.2020 10:53
Dünya Acil Tıp Kongresi'nde önemli mesajlar, System.String[]

Koronavirüs salgını ile mücadelenin de değerlendirildiği "16. Ulusal Acil Tıp", "7. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi" ve "7. Uluslararası Kritik Bakım Kongresi" Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) öncülüğünde online olarak gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgını ile mücadelenin de değerlendirildiği "16. Ulusal Acil Tıp", "7. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi" ve "7. Uluslararası Kritik Bakım Kongresi" Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) öncülüğünde online olarak gerçekleştirildi. 12-15 Kasım tarihleri arasında internet ortamında yapılan kongreye katılan 6 kıtadan 250'den fazla konuşmacı, ABD Çin, Hindistan, Rusya ve Avrupa ülkelerinin tamamının aralarında bulunduğu 35 ülkeden 47 dernek temsilcisi ve alanında uzman akademisyenler, tüm dünyadan kongreyi takip eden binlerce acil tıp çalışanına tecrübelerini aktardı.

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen kongre hakkında bilgi veren ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, aralarında koronavirüsten, travmalara, depremlerde, sellerde neler yapılacağı, kalbi durmuş kişiye nasıl müdahale edileceği gibi konuların da aralarında bulunduğu 250 başlıkta alanında uzman saygın bilim adamı ve akademisyen tarafından irdelendiğini söyledi.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınında ise kıtalararası bir durum söz konusu olduğunu belirten Prof.Dr. Başar Cander, hangi ülkeler başarılı, hangi ülkelerde problem var, bunların nedenlerini, ölüm oranı çoksa yapılan hataları konuştuklarını, bu şekilde birebir ilk ağızdan bilgi alarak, bütün bunları analiz edip ortak bir dil oluşturduklarını, sonrasında ise bunun sahaya yansıdığını ifade etti.

ACİL TIP TEŞVİK EDİLMELİ

Acil tıbbın 21'inci yüzyılın branşı olacağına işaret eden Cander, özellikle 2020 yılında yaşadığımız koronavirüs salgını, deprem, sel gibi doğal afetler ile trafik kazaları ve toplumsal olaylarda acil servislerin gündeme geldiğini ifade etti. Türkiye'nin acil tıp alanında dünyada lider ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken ATUDER Başkanı Cander, "Ancak acil tıp uzmanlık branşı bizim bilimsel açıdan dünyada önde olmamızla birlikte tercih edilirlik açısından, popülarite ve saygınlık açısından istediğimiz yerde değil. Bu konuda mutlaka hükümetlerin, devletlerin politika üretmesi lazım. Çünkü gelecek için acil tıbbın saygınlığının arttırılması, tercih edilebilirliğinin, seçilgenliğinin artırılması gerekiyor. Dikkat ederseniz zor branşlar çok tercih edilmiyor. Acil tıp en zor branşların başında geliyor. Sürekli stres, hani diyoruz ya sağlık ordusu 24 saat hizmet veriyor, işte o sağlık ordusunun en ön cephesinde sürekli acil tıp var. Tabi bu riskler içeriyor, yoruluyorsunuz, yorgun savaşçı oluyorsunuz, çok yoruluyorsunuz, çok risk yönetiyorsunuz. Böyle olunca da acil tıbbın teşvik edilmesi için özel stratejilere ihtiyaç var. Şimdi ABD bu konuda bizden niye önde? Çünkü acil tıp çok tercih edildi, çok teşvik edildi, bunu bir devlet politikası olarak yaptılar. Medyada filmleri çekildi, hepimizin bildiği acil servis dizileri çekildi. Bu şekilde acil tıbbın saygınlığı ve seçilgenliği artırıldı. Şimdi biz bunları yapacağız ki, acil tıp tercih edilecek ki acil tıp gelişsin ve ülkemizi böyle ayakta tutmaya devam etsin" diye konuştu.

TÜRKİYE DÜNYAYA ACİL TIP İHRAÇ EDİYOR

Türkiye'de acil tıbbın ABD'nin hemen ardından kurulduğunu ve erken kurulması nedeniyle bu alanda ilerleme kaydederek dünyada lider ülkelerden biri haline geldiğini ifade eden Cander, "Bunun getirdiği avantajlarla halen acil tıbbın kurulamadığı Türki cumhuriyetlerde ve Baltıklarda önemli çalışmalar yapıyoruz. Mesela Avrasya Acil Tıp Birliği'ni kurduk. Türkiye liderliğinde Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Hindistan ile Çin'in gözlemci üye olduğu bu birliğin kurucusu Türkiye. Bir de Baltık Acil Tıp Birliği'ni kurduk. Orada da yine Türkiye'nin gönül coğrafyasında olan ülkeler var. Rus ekolünde henüz acil tıp uzmanlığı tam yerleşmedi. O yüzden biz onlara acil tıbbı ihraç ediyoruz ve onlarla böyle birlikler oluşturuyoruz. Çok önemli bir görev ifa ediyoruz, hem bilim ihraç ediyoruz hem de insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunları Acil Tıp konusunda uluslararası alanda liderlik rolü üstelenerek yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bu çabalarını diğer ülkeler de görüyor. Hindistan'dan, ABD'den, Özbekistan ve bir çok yerden liderlik ödülleri aldık" dedi.

Cander ayrıca, ülkemizdeki acil hasta potansiyelinin yüksek olmasının da acil tıbbın gelişmesine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

YAŞAYAN EFSANEYE ALTIN ACİL ÖDÜLÜ

Kongre kapsamında tıp tarihine adını yazdırmış isimlere verilen Altın Acil ödülünün 6'ncısı dünyaca ünlü Kardiyolog Josep Brugada'ya verildi. Gençlerde ani ölümleri tarif eden ve bir çok kişinin hayata tutunmasını sağlayan Josep Brugada'nın "Brugada Sendromu" ile tıp tarihine geçtiğini ve dünyadaki bütün tıp öğrencileri ve doktorlar tarafından tanındığını belirten Prof. Dr. Cander, "Böyle bir kongrede ilk defa onu konuşturma şansımız oldu. Kongremize katıldı ve Altın Acil ödülünü bizden aldı. Ayrıca bu kongrenin başkanlığını benimle birlikte Brugada yapıyor ve katılım sertifikalarında benimle birlikte Brugada'nın imzası olacak. Çok önemli, her katılımcı bu efsane bilim adamının imzaladığı katılım belgesine sahip olacak" diye konuştu.

ATUDER tarafından verilen Altın Acil ödülleri daha önce Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, toksikolojinin babası kabul edilen ABD'li bilim adamı Levis Goldfrank ile ACEP Başkanı Paul Kivela'ya verilmişti.

Dünya Acil Tıp Kongresi'nde önemli mesajlar

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, 112 Acil, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dünya Acil Tıp Kongresi'nde önemli mesajlar - Son Dakika Magazin


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