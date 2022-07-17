"Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

"Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı

17.07.2022 21:35
"Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı

"10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

"10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımlarına tezahüratta bulundu.

Etkinliğe, turuncu-beyazlı forma giyen ve takımının bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.

Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.

Öte yandan etkinlik kapsamında şarkıcı Nigar Muharrem de konser verdi.

YORUMLAR
500
Adanaspor, Burak Can Çamoğlu'nu kadrosuna kattı Adanaspor, Burak Can Çamoğlu'nu kadrosuna kattı Burak Can Çamoğlu Adanaspor'da Burak Can Çamoğlu Adanaspor'da
Kaynak: AA

Adanaspor, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dünya Adanasporlular Günü' kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:22 Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu
20:53 Sosyal medyada tartışma yaratmıştı! İTÜ'den misafir araştırmacılarla ilgili açıklama: Bizim için tek kriter bilimsel başarıdır
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
19:46 Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
19:03 Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı!
18:37 Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 21:41:16. #1.13#
SON DAKİKA: "Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement